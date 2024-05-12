https://ria.ru/20240512/bundestag-1945328108.html

В бундестаге предложили уничтожать российские ракеты

В бундестаге предложили уничтожать российские ракеты - РИА Новости, 12.05.2024

В бундестаге предложили уничтожать российские ракеты

Несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T05:56

2024-05-12T05:56

2024-05-12T10:07

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung."Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт", — заявил депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.Он привел в качестве примера действия американских, британских и французских военных при отражении иранского удара по Израилю в апреле.По его словам, с помощью "трансграничной" противовоздушной обороны западные страны могут сбивать российские ракеты над Украиной.Эту идею поддерживали и несколько депутатов из партий правящей "светофорной" коалиции. Агнешка Брюггер от зеленых назвала "правильным" размещение систем ПВО на границах соседних с Украиной стран для прикрытия ее западных регионов."В долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии", — заявил ее однопартиец, глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер.Но, по его словам, сейчас эта идея "не подлежит обсуждению", так как приоритетом выступает поставка техники и боеприпасов самой Украине.Депутат Маркус Фабер из фракции "Свободных демократов" (СвДП) выразил мнение, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины "в принципе" может быть защищено системами ПВО на территории НАТО, при этом он отметил, что уже сейчас наблюдается дефицит пусковых установок и ракет.Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге ранее предложил НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, используя зенитные комплексы, размещенные в Польше или Румынии.Президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, многие страны согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.

https://ria.ru/20240512/nato-1945325451.html

https://ria.ru/20240511/makron-1945242880.html

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945322261.html

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в мире, украина, польша, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, хдс/хсс, бундестаг германии, германия