https://ria.ru/20240512/bespilotniki-1945332514.html
Губернатор Брянской области рассказал об уничтожении двух беспилотников
Губернатор Брянской области рассказал об уничтожении двух беспилотников - РИА Новости, 12.05.2024
Губернатор Брянской области рассказал об уничтожении двух беспилотников
Два беспилотника уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T07:32
2024-05-12T07:32
2024-05-12T07:35
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
навлинский район
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брасовским и Навлинским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.
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брянская область, александр богомаз, навлинский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Навлинский район, Россия
Губернатор Брянской области рассказал об уничтожении двух беспилотников
Губернатор Богомаз: над территорией Брянской области ночью сбили два БПЛА ВСУ