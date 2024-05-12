https://ria.ru/20240512/bespilotniki-1945332514.html

Губернатор Брянской области рассказал об уничтожении двух беспилотников

Губернатор Брянской области рассказал об уничтожении двух беспилотников - РИА Новости, 12.05.2024

Губернатор Брянской области рассказал об уничтожении двух беспилотников

Два беспилотника уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T07:32

2024-05-12T07:32

2024-05-12T07:35

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

навлинский район

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брасовским и Навлинским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/donetsk-1945332161.html

брянская область

навлинский район

россия

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брянская область, александр богомаз, навлинский район, россия