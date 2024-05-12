https://ria.ru/20240512/belgorod-1945436505.html

Из-под завалов дома в Белгороде достали еще одного человека

Из-под завалов дома в Белгороде достали еще одного человека - РИА Новости, 12.05.2024

Из-под завалов дома в Белгороде достали еще одного человека

Еще один человек извлечен из-под завалов поврежденного ударом ВСУ дома в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T18:07

2024-05-12T18:07

2024-05-12T18:11

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Еще один человек извлечен из-под завалов поврежденного ударом ВСУ дома в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте.Данных о его состоянии пока нет.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.

белгород

россия

белгородская область

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Наталья Макарова

белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)