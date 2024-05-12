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Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
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17:29 12.05.2024 (обновлено: 17:31 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945430801.html
Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде
Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде
Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:29
2024-05-12T17:31
белгород
владимир путин
обрушение части дома в белгороде после обстрела
белгородская область
вячеслав гладков
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с разрушением подъезда жилого дома в Белгороде в результате обстрела ВСУ, дал все необходимые поручения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945429692.html
белгород
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белгород, владимир путин, обрушение части дома в белгороде после обстрела, белгородская область, вячеслав гладков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Белгород, Владимир Путин, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде

Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова в связи с атакой ВСУ на Белгород

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с разрушением подъезда жилого дома в Белгороде в результате обстрела ВСУ, дал все необходимые поручения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения", - сказал Песков.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших
Вчера, 17:23
 
БелгородВладимир ПутинОбрушение части дома в Белгороде после обстрелаБелгородская областьВячеслав ГладковАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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