https://ria.ru/20240512/belgorod-1945430801.html

Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде

Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024

Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:29

2024-05-12T17:29

2024-05-12T17:31

белгород

владимир путин

обрушение части дома в белгороде после обстрела

белгородская область

вячеслав гладков

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с разрушением подъезда жилого дома в Белгороде в результате обстрела ВСУ, дал все необходимые поручения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945429692.html

белгород

белгородская область

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Наталья Макарова

белгород, владимир путин, обрушение части дома в белгороде после обстрела, белгородская область, вячеслав гладков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины