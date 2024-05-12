https://ria.ru/20240512/belgorod-1945427674.html

В ООН осудили удар по Белгороду

В ООН осудили удар по Белгороду - РИА Новости, 12.05.2024

В ООН осудили удар по Белгороду

ООН выступает против нападений на гражданские объекты, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:07

2024-05-12T17:07

2024-05-12T18:37

оон

белгород

происшествия

россия

фархан хак

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ООН, 12 мая - РИА Новости. ООН выступает против нападений на гражданские объекты, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по жилому дому в Белгороде."Мы выступаем против любых нападений на гражданские здания где бы то ни было", - сказал Хак.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оон, белгород, происшествия, россия, фархан хак, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)