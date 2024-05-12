https://ria.ru/20240512/belgorod-1945427674.html
В ООН осудили удар по Белгороду
В ООН осудили удар по Белгороду - РИА Новости, 12.05.2024
В ООН осудили удар по Белгороду
ООН выступает против нападений на гражданские объекты, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:07
2024-05-12T17:07
2024-05-12T18:37
оон
белгород
происшествия
россия
фархан хак
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945416383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f45fbdd720f9fe43b811539a149bbebe.jpg
ООН, 12 мая - РИА Новости. ООН выступает против нападений на гражданские объекты, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по жилому дому в Белгороде."Мы выступаем против любых нападений на гражданские здания где бы то ни было", - сказал Хак.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945416383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_16831c9c3caead570fa834e6ff619647.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, белгород, происшествия, россия, фархан хак, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
ООН, Белгород, Происшествия, Россия, Фархан Хак, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ООН осудили удар по Белгороду
ООН после удара ВСУ по Белгороду выступила против атак на гражданские объекты