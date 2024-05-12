Рейтинг@Mail.ru
В ООН осудили удар по Белгороду - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 12.05.2024 (обновлено: 18:37 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945427674.html
В ООН осудили удар по Белгороду
В ООН осудили удар по Белгороду - РИА Новости, 12.05.2024
В ООН осудили удар по Белгороду
ООН выступает против нападений на гражданские объекты, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:07
2024-05-12T18:37
оон
белгород
происшествия
россия
фархан хак
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945416383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f45fbdd720f9fe43b811539a149bbebe.jpg
ООН, 12 мая - РИА Новости. ООН выступает против нападений на гражданские объекты, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по жилому дому в Белгороде."Мы выступаем против любых нападений на гражданские здания где бы то ни было", - сказал Хак.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945416383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_16831c9c3caead570fa834e6ff619647.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, белгород, происшествия, россия, фархан хак, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
ООН, Белгород, Происшествия, Россия, Фархан Хак, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ООН осудили удар по Белгороду

ООН после удара ВСУ по Белгороду выступила против атак на гражданские объекты

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
Перейти в медиабанк
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
ООН, 12 мая - РИА Новости. ООН выступает против нападений на гражданские объекты, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по жилому дому в Белгороде.
"Мы выступаем против любых нападений на гражданские здания где бы то ни было", - сказал Хак.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде
Вчера, 14:53
 
ООНБелгородПроисшествияРоссияФархан ХакВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала