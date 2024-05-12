https://ria.ru/20240512/belgorod-1945426652.html

Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей

Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей - РИА Новости, 12.05.2024

Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей

Подросток и младенец, пострадавшие в результате обстрела жилого дома в Белгороде, госпитализированы в областную детскую больницу, они находятся в состоянии... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:01

2024-05-12T17:01

2024-05-12T17:01

происшествия

белгород

россия

белгородская область

мария львова-белова

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подросток и младенец, пострадавшие в результате обстрела жилого дома в Белгороде, госпитализированы в областную детскую больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "По трагической ситуации в Белгороде находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Галиной Пятых. В фокусе особого внимания - судьба двух детей из числа 19 пострадавших. Это подросток и младенец. Они госпитализированы в областную детскую больницу, находятся в состоянии средней тяжести", - сообщила Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что продолжает следить за ситуацией. Она подчеркнула, что вся необходимая помощь пострадавшим при обстреле Белгорода, в том числе семьям с детьми, будет оказана в пунктах временного размещения. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945418981.html

https://ria.ru/20240215/obstrel-1927632398.html

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белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, россия, белгородская область, мария львова-белова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела