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Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей - РИА Новости, 12.05.2024
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17:01 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945426652.html
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей - РИА Новости, 12.05.2024
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей
Подросток и младенец, пострадавшие в результате обстрела жилого дома в Белгороде, госпитализированы в областную детскую больницу, они находятся в состоянии... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:01
2024-05-12T17:01
происшествия
белгород
россия
белгородская область
мария львова-белова
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подросток и младенец, пострадавшие в результате обстрела жилого дома в Белгороде, госпитализированы в областную детскую больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "По трагической ситуации в Белгороде находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Галиной Пятых. В фокусе особого внимания - судьба двух детей из числа 19 пострадавших. Это подросток и младенец. Они госпитализированы в областную детскую больницу, находятся в состоянии средней тяжести", - сообщила Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что продолжает следить за ситуацией. Она подчеркнула, что вся необходимая помощь пострадавшим при обстреле Белгорода, в том числе семьям с детьми, будет оказана в пунктах временного размещения. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945418981.html
https://ria.ru/20240215/obstrel-1927632398.html
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происшествия, белгород, россия, белгородская область, мария львова-белова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Мария Львова-Белова, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей

Львова-Белова: при обстреле в Белгороде пострадали подросток и младенец

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Последствия после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подросток и младенец, пострадавшие в результате обстрела жилого дома в Белгороде, госпитализированы в областную детскую больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
"По трагической ситуации в Белгороде находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Галиной Пятых. В фокусе особого внимания - судьба двух детей из числа 19 пострадавших. Это подросток и младенец. Они госпитализированы в областную детскую больницу, находятся в состоянии средней тяжести", - сообщила Львова-Белова.
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Детский омбудсмен отметила, что продолжает следить за ситуацией. Она подчеркнула, что вся необходимая помощь пострадавшим при обстреле Белгорода, в том числе семьям с детьми, будет оказана в пунктах временного размещения.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей.
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ПроисшествияБелгородРоссияБелгородская областьМария Львова-БеловаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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