https://ria.ru/20240512/belgorod-1945421271.html

В Белгороде прогремели сильные взрывы

В Белгороде прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде прогремели сильные взрывы

Сильные взрывы слышны в Белгороде на фоне ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:15

2024-05-12T16:15

2024-05-12T16:51

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Сильные взрывы слышны в Белгороде на фоне ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.Ракетную опасность объявили в 16:03 в Белгороде и Белгородском районе.Сирену в городе включали два раза в течение десяти минут. Во время второго сигнала сильные взрывы были слышны в районе Харьковской горы, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945418981.html

белгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

белгород, происшествия