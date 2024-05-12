https://ria.ru/20240512/belgorod-1945421271.html
В Белгороде прогремели сильные взрывы
В Белгороде прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде прогремели сильные взрывы
Сильные взрывы слышны в Белгороде на фоне ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:15
2024-05-12T16:15
2024-05-12T16:51
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Сильные взрывы слышны в Белгороде на фоне ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.Ракетную опасность объявили в 16:03 в Белгороде и Белгородском районе.Сирену в городе включали два раза в течение десяти минут. Во время второго сигнала сильные взрывы были слышны в районе Харьковской горы, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945418981.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия
В Белгороде прогремели сильные взрывы
В Белгороде прогремели сильные взрывы на фоне объявленной ракетной опасности