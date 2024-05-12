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В Белгороде прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 12.05.2024
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16:15 12.05.2024 (обновлено: 16:51 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945421271.html
В Белгороде прогремели сильные взрывы
В Белгороде прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде прогремели сильные взрывы
Сильные взрывы слышны в Белгороде на фоне ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:15
2024-05-12T16:51
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Сильные взрывы слышны в Белгороде на фоне ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.Ракетную опасность объявили в 16:03 в Белгороде и Белгородском районе.Сирену в городе включали два раза в течение десяти минут. Во время второго сигнала сильные взрывы были слышны в районе Харьковской горы, передает корреспондент РИА Новости.
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белгород, происшествия
Белгород, Происшествия
В Белгороде прогремели сильные взрывы

В Белгороде прогремели сильные взрывы на фоне объявленной ракетной опасности

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Разбор завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Сильные взрывы слышны в Белгороде на фоне ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.
Ракетную опасность объявили в 16:03 в Белгороде и Белгородском районе.
Сирену в городе включали два раза в течение десяти минут. Во время второго сигнала сильные взрывы были слышны в районе Харьковской горы, передает корреспондент РИА Новости.
Обстановка на месте обрушения подъезда в Белгороде из-за украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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