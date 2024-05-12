https://ria.ru/20240512/belgorod-1945418981.html

Из-под завалов в Белгороде достали еще одну женщину

Из-под завалов в Белгороде достали еще одну женщину - РИА Новости, 12.05.2024

Из-под завалов в Белгороде достали еще одну женщину

Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде живую женщину, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:09

2024-05-12T16:09

2024-05-12T16:44

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде живую женщину, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб."Из-под завалов жилого дома в Белгороде достали живую женщину", - сказал собеседник агентства.Ранее в МЧС РФ сообщали, что из-под завалов дома удалось спасти 16 человек.В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.Предварительно, всего при ЧП в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей, заявил глава региона. По его словам, погибших пока не было обнаружено.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945421271.html

https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html

белгород

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Обстановка на месте обрушения подъезда в Белгороде из-за украинского обстрела Обстановка на месте обрушения подъезда в Белгороде из-за украинского обстрела на данный момент. Спасательные работы продолжаются. 2024-05-12T16:09 true PT0M12S

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Варвара Скокшина

белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия