https://ria.ru/20240512/belgorod-1945418981.html
Из-под завалов в Белгороде достали еще одну женщину
Из-под завалов в Белгороде достали еще одну женщину - РИА Новости, 12.05.2024
Из-под завалов в Белгороде достали еще одну женщину
Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде живую женщину, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:09
2024-05-12T16:09
2024-05-12T16:44
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945413510_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fd46a3c59318571821e7b80c03947a5.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде живую женщину, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб."Из-под завалов жилого дома в Белгороде достали живую женщину", - сказал собеседник агентства.Ранее в МЧС РФ сообщали, что из-под завалов дома удалось спасти 16 человек.В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.Предварительно, всего при ЧП в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей, заявил глава региона. По его словам, погибших пока не было обнаружено.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945421271.html
https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html
белгород
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945413510_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_83bad909c094e7b3abd058c3a82b195d.jpg
Обстановка на месте обрушения подъезда в Белгороде из-за украинского обстрела
Обстановка на месте обрушения подъезда в Белгороде из-за украинского обстрела на данный момент. Спасательные работы продолжаются.
2024-05-12T16:09
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия
Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Происшествия
Из-под завалов в Белгороде достали еще одну женщину
Спасатели достали из-под завалов в Белгороде еще одну женщину
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде живую женщину, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб.
"Из-под завалов жилого дома в Белгороде достали живую женщину", - сказал собеседник агентства.
Ранее в МЧС РФ
сообщали, что из-под завалов дома удалось спасти 16 человек.
В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков
сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ
, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК
возбудил уголовное дело о теракте.
Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.
Предварительно, всего при ЧП в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей, заявил глава региона. По его словам, погибших пока не было обнаружено.