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Москва направила в Белгород десять бригад скорой помощи - РИА Новости, 12.05.2024
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15:13 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945406725.html
Москва направила в Белгород десять бригад скорой помощи
Москва направила в Белгород десять бригад скорой помощи - РИА Новости, 12.05.2024
Москва направила в Белгород десять бригад скорой помощи
Москва направила в Белгород для оказания помощи пострадавшим от обстрела 10 врачебных бригад скорой помощи, а также 8 специалистов в области реаниматологии,... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:13
2024-05-12T15:13
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва направила в Белгород для оказания помощи пострадавшим от обстрела 10 врачебных бригад скорой помощи, а также 8 специалистов в области реаниматологии, травматологии, торакальной хирургии и нейрохирургии из НИИ скорой помощи имени Склифосовского и НИИ детской неотложной хирургии и травматологи, сообщается в официальном Telegram-канале департамента здравоохранения города Москвы. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи пострадавшим от обстрела. "Мэрия Москвы совместно с министерством здравоохранения приняла решение направить в Белгород бригады московских специалистов для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате обрушения дома. 10 врачебных бригад скорой помощи, а также 8 специалистов в области реаниматологии, травматологии, торакальной хирургии и нейрохирургии из ведущих клиник Москвы - НИИ скорой помощи им. Склифосовского и НИИ детской неотложной хирургии и травматологи - окажут всю необходимую помощь", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.
https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html
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происшествия, москва, белгород, белгородская область, сергей собянин, анастасия ракова , вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Москва, Белгород, Белгородская область, Сергей Собянин, Анастасия Ракова , Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Москва направила в Белгород десять бригад скорой помощи

Москва направила в Белгород врачей для оказания помощи пострадавшим от обстрела

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва направила в Белгород для оказания помощи пострадавшим от обстрела 10 врачебных бригад скорой помощи, а также 8 специалистов в области реаниматологии, травматологии, торакальной хирургии и нейрохирургии из НИИ скорой помощи имени Склифосовского и НИИ детской неотложной хирургии и травматологи, сообщается в официальном Telegram-канале департамента здравоохранения города Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи пострадавшим от обстрела.
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"Мэрия Москвы совместно с министерством здравоохранения приняла решение направить в Белгород бригады московских специалистов для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате обрушения дома. 10 врачебных бригад скорой помощи, а также 8 специалистов в области реаниматологии, травматологии, торакальной хирургии и нейрохирургии из ведущих клиник Москвы - НИИ скорой помощи им. Склифосовского и НИИ детской неотложной хирургии и травматологи - окажут всю необходимую помощь", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей.
Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваБелгородБелгородская областьСергей СобянинАнастасия РаковаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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