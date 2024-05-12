Москва направила в Белгород десять бригад скорой помощи
Москва направила в Белгород врачей для оказания помощи пострадавшим от обстрела
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва направила в Белгород для оказания помощи пострадавшим от обстрела 10 врачебных бригад скорой помощи, а также 8 специалистов в области реаниматологии, травматологии, торакальной хирургии и нейрохирургии из НИИ скорой помощи имени Склифосовского и НИИ детской неотложной хирургии и травматологи, сообщается в официальном Telegram-канале департамента здравоохранения города Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи пострадавшим от обстрела.
"Мэрия Москвы совместно с министерством здравоохранения приняла решение направить в Белгород бригады московских специалистов для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате обрушения дома. 10 врачебных бригад скорой помощи, а также 8 специалистов в области реаниматологии, травматологии, торакальной хирургии и нейрохирургии из ведущих клиник Москвы - НИИ скорой помощи им. Склифосовского и НИИ детской неотложной хирургии и травматологи - окажут всю необходимую помощь", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей.
Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.
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