https://ria.ru/20240512/belgorod-1945406725.html

Москва направила в Белгород десять бригад скорой помощи

Москва направила в Белгород десять бригад скорой помощи - РИА Новости, 12.05.2024

Москва направила в Белгород десять бригад скорой помощи

Москва направила в Белгород для оказания помощи пострадавшим от обстрела 10 врачебных бригад скорой помощи, а также 8 специалистов в области реаниматологии,... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:13

2024-05-12T15:13

2024-05-12T15:13

происшествия

москва

белгород

белгородская область

сергей собянин

анастасия ракова

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва направила в Белгород для оказания помощи пострадавшим от обстрела 10 врачебных бригад скорой помощи, а также 8 специалистов в области реаниматологии, травматологии, торакальной хирургии и нейрохирургии из НИИ скорой помощи имени Склифосовского и НИИ детской неотложной хирургии и травматологи, сообщается в официальном Telegram-канале департамента здравоохранения города Москвы. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи пострадавшим от обстрела. "Мэрия Москвы совместно с министерством здравоохранения приняла решение направить в Белгород бригады московских специалистов для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате обрушения дома. 10 врачебных бригад скорой помощи, а также 8 специалистов в области реаниматологии, травматологии, торакальной хирургии и нейрохирургии из ведущих клиник Москвы - НИИ скорой помощи им. Склифосовского и НИИ детской неотложной хирургии и травматологи - окажут всю необходимую помощь", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.

https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html

https://ria.ru/20231230/putin-1919149420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, белгород, белгородская область, сергей собянин, анастасия ракова , вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела