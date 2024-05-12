https://ria.ru/20240512/belgorod-1945397662.html

Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности

Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности - РИА Новости, 12.05.2024

Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности

Второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:39

2024-05-12T14:39

2024-05-12T14:43

происшествия

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность", - говорится в сообщении.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.Предварительно, всего при ЧП в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей, заявил глава региона. По его словам, погибших пока не было обнаружено.

https://ria.ru/20240512/dom-1945387697.html

https://ria.ru/20240512/spasateli-1945389512.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)