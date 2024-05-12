https://ria.ru/20240512/belgorod-1945397662.html
Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности
Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности - РИА Новости, 12.05.2024
Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности
Второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:39
2024-05-12T14:39
2024-05-12T14:43
происшествия
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945395519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cb8f178bc30536117db4a5ed03b30ef.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность", - говорится в сообщении.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.Предварительно, всего при ЧП в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей, заявил глава региона. По его словам, погибших пока не было обнаружено.
https://ria.ru/20240512/dom-1945387697.html
https://ria.ru/20240512/spasateli-1945389512.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности
Работы на месте ЧП в Белгороде уже дважды прерывали из-за ракетной опасности
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность", - говорится в сообщении.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков
сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ
, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК
возбудил уголовное дело о теракте.
Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.
Предварительно, всего при ЧП в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей, заявил глава региона. По его словам, погибших пока не было обнаружено.