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Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности - РИА Новости, 12.05.2024
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14:39 12.05.2024 (обновлено: 14:43 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945397662.html
Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности
Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности - РИА Новости, 12.05.2024
Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности
Второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:39
2024-05-12T14:43
происшествия
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945395519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cb8f178bc30536117db4a5ed03b30ef.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность", - говорится в сообщении.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.Предварительно, всего при ЧП в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей, заявил глава региона. По его словам, погибших пока не было обнаружено.
https://ria.ru/20240512/dom-1945387697.html
https://ria.ru/20240512/spasateli-1945389512.html
белгород
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происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности

Работы на месте ЧП в Белгороде уже дважды прерывали из-за ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность", - говорится в сообщении.
Женщина, которая жила в рухнувшем из-за украинского обстрела подъезде: Стекла все повылетали - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Жительница дома в Белгороде, попавшего под обстрел, рассказала о взрыве
Вчера, 13:56
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.
Минобороны РФ сообщало, что ходе отражения террористической украинской атаки средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У" был поврежден жилой дом.
Предварительно, всего при ЧП в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей, заявил глава региона. По его словам, погибших пока не было обнаружено.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Белгороде при повторном обрушении дома пострадали три спасателя
Вчера, 14:08
 
ПроисшествияБелгородОбрушение части дома в Белгороде после обстрелаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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