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При ЧП в Белгороде, по предварительной информации, пострадали 19 человек - РИА Новости, 12.05.2024
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14:16 12.05.2024 (обновлено: 16:38 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945390410.html
При ЧП в Белгороде, по предварительной информации, пострадали 19 человек
При ЧП в Белгороде, по предварительной информации, пострадали 19 человек - РИА Новости, 12.05.2024
При ЧП в Белгороде, по предварительной информации, пострадали 19 человек
По предварительной информации, при обрушении подъезда в многоэтажке в Белгороде пострадали 19 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:16
2024-05-12T16:38
происшествия
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. По предварительной информации, при обрушении подъезда в многоэтажке в Белгороде пострадали 19 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.&quot;По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение&quot;, — написал он.Ситуацию с ранеными контролирует исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко, добавил глава региона. Гладков уточнил, что при необходимости всех тяжелораненых отправят в Москву в федеральные клиники.&quot;Погибшие пока не обнаружены&quot;, — подчеркнул губернатор.Сегодня украинские войска провели массированный обстрел Белгорода, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — вниз упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.В МЧС сообщали, что спасли 17 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже трижды прерывались из-за объявления ракетной опасности.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом. СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945397662.html
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Женщина, которая жила в рухнувшем из-за украинского обстрела подъезде: "Стекла все повылетали"
Женщина, которая жила в рухнувшем из-за украинского обстрела подъезде, рассказала РИА Новости, что обрушение произошло буквально за одно мгновение. У женщины пострадал муж, его увезли на скорой.
2024-05-12T14:16
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В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки
Один из подъездов многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате удара ВСУ. Снаряд попал в жилой дом утром 12 мая. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняются. В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт".
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происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
При ЧП в Белгороде, по предварительной информации, пострадали 19 человек

При ЧП в Белгороде, предварительно, пострадали 19 человек, включая двух детей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. По предварительной информации, при обрушении подъезда в многоэтажке в Белгороде пострадали 19 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«

"По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение", — написал он.

Ситуацию с ранеными контролирует исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко, добавил глава региона. Гладков уточнил, что при необходимости всех тяжелораненых отправят в Москву в федеральные клиники.
«

"Погибшие пока не обнаружены", — подчеркнул губернатор.

Сегодня украинские войска провели массированный обстрел Белгорода, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — вниз упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
В МЧС сообщали, что спасли 17 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже трижды прерывались из-за объявления ракетной опасности.
Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Работы на месте обрушения в Белгороде прерывают из-за ракетной опасности
Вчера, 14:39
 
ПроисшествияБелгородОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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