https://ria.ru/20240512/belgorod-1945390410.html

При ЧП в Белгороде, по предварительной информации, пострадали 19 человек

При ЧП в Белгороде, по предварительной информации, пострадали 19 человек - РИА Новости, 12.05.2024

При ЧП в Белгороде, по предварительной информации, пострадали 19 человек

По предварительной информации, при обрушении подъезда в многоэтажке в Белгороде пострадали 19 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:16

2024-05-12T14:16

2024-05-12T16:38

происшествия

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. По предварительной информации, при обрушении подъезда в многоэтажке в Белгороде пострадали 19 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение", — написал он.Ситуацию с ранеными контролирует исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко, добавил глава региона. Гладков уточнил, что при необходимости всех тяжелораненых отправят в Москву в федеральные клиники."Погибшие пока не обнаружены", — подчеркнул губернатор.Сегодня украинские войска провели массированный обстрел Белгорода, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — вниз упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.В МЧС сообщали, что спасли 17 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже трижды прерывались из-за объявления ракетной опасности.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом. СК возбудил уголовное дело о теракте.

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белгород

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Женщина, которая жила в рухнувшем из-за украинского обстрела подъезде: "Стекла все повылетали" Женщина, которая жила в рухнувшем из-за украинского обстрела подъезде, рассказала РИА Новости, что обрушение произошло буквально за одно мгновение. У женщины пострадал муж, его увезли на скорой. 2024-05-12T14:16 true PT1M45S

В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки Один из подъездов многоэтажного дома в Белгороде обрушился в результате удара ВСУ. Снаряд попал в жилой дом утром 12 мая. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняются. В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт". 2024-05-12T14:16 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела