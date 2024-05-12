https://ria.ru/20240512/belgorod-1945377563.html

МИД прокомментировал теракт в Белгороде

МИД прокомментировал теракт в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024

МИД прокомментировал теракт в Белгороде

Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:19

2024-05-12T13:19

2024-05-12T13:58

белгород

киев

россия

происшествия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."Теракт в Белгороде - еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима", — написала Захарова."Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры", — добавила она.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370589.html

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Варвара Скокшина

белгород, киев, россия, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, обрушение части дома в белгороде после обстрела