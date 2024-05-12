https://ria.ru/20240512/belgorod-1945377563.html
МИД прокомментировал теракт в Белгороде
МИД прокомментировал теракт в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
МИД прокомментировал теракт в Белгороде
Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:19
2024-05-12T13:19
2024-05-12T13:58
белгород
киев
россия
происшествия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."Теракт в Белгороде - еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима", — написала Захарова."Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры", — добавила она.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, киев, россия, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Киев, Россия, Происшествия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
МИД прокомментировал теракт в Белгороде
МИД назвал теракт в Белгороде кровавым звеном в цепочке преступлений Киева