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Мурашко направил бригады медиков в Белгород - РИА Новости, 12.05.2024
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13:03 12.05.2024 (обновлено: 13:58 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945374859.html
Мурашко направил бригады медиков в Белгород
Мурашко направил бригады медиков в Белгород - РИА Новости, 12.05.2024
Мурашко направил бригады медиков в Белгород
По поручению исполняющего обязанности министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Белгород для оказания медпомощи из федеральных центров и из Москвы... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:03
2024-05-12T13:58
белгород
происшествия
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. По поручению исполняющего обязанности министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Белгород для оказания медпомощи из федеральных центров и из Москвы направлены медики, сообщил его помощник Алексей Кузнецов."По поручению Михаила Мурашко в Белгород для оказания медицинской помощи пострадавшим направлены бригады медицинских работников из федеральных центров и Москвы: специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, в том числе детские, торакальные хирурги и нейрохирурги", - сказал Кузнецов журналистам.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом обрушился весь подъезд. По факту обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным пресс-службы МЧС, после чрезвычайного происшествия удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.
https://ria.ru/20240512/belgrod-1945371654.html
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белгород, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Происшествия, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Мурашко направил бригады медиков в Белгород

Мурашко направил бригады медиков в Белгород после массированного обстрела

© СоцсетиМомент обрушения крыши многоэтажки в Белгороде. Кадр видео
Момент обрушения крыши многоэтажки в Белгороде. Кадр видео
© Соцсети
Момент обрушения крыши многоэтажки в Белгороде. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. По поручению исполняющего обязанности министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Белгород для оказания медпомощи из федеральных центров и из Москвы направлены медики, сообщил его помощник Алексей Кузнецов.
"По поручению Михаила Мурашко в Белгород для оказания медицинской помощи пострадавшим направлены бригады медицинских работников из федеральных центров и Москвы: специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, в том числе детские, торакальные хирурги и нейрохирурги", - сказал Кузнецов журналистам.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом обрушился весь подъезд. По факту обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным пресс-службы МЧС, после чрезвычайного происшествия удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.
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