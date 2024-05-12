https://ria.ru/20240512/belgorod-1945374859.html

Мурашко направил бригады медиков в Белгород

Мурашко направил бригады медиков в Белгород - РИА Новости, 12.05.2024

Мурашко направил бригады медиков в Белгород

По поручению исполняющего обязанности министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Белгород для оказания медпомощи из федеральных центров и из Москвы... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:03

2024-05-12T13:03

2024-05-12T13:58

белгород

происшествия

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. По поручению исполняющего обязанности министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Белгород для оказания медпомощи из федеральных центров и из Москвы направлены медики, сообщил его помощник Алексей Кузнецов."По поручению Михаила Мурашко в Белгород для оказания медицинской помощи пострадавшим направлены бригады медицинских работников из федеральных центров и Москвы: специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, в том числе детские, торакальные хирурги и нейрохирурги", - сказал Кузнецов журналистам.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом обрушился весь подъезд. По факту обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным пресс-службы МЧС, после чрезвычайного происшествия удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.

https://ria.ru/20240512/belgrod-1945371654.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела