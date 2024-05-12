https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370589.html
В доме в Белгороде обрушились чердачный этаж и крыша
В доме в Белгороде обрушились чердачный этаж и крыша - РИА Новости, 12.05.2024
В доме в Белгороде обрушились чердачный этаж и крыша
В белгородской многоэтажке, пострадавшей от удара ВСУ, обрушился чердачный этаж с крышей, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:42
2024-05-12T12:42
2024-05-12T23:34
происшествия
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945371878_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_b6b931b4f87f1be44b8e284fb236dbf0.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. В белгородской многоэтажке, пострадавшей от удара ВСУ, обрушился чердачный этаж с крышей, сообщил корреспондент РИА Новости.После обрушения подъезда на месте ЧП оставался висеть чердачный этаж. По данным корреспондента РИА Новости, который находится на месте происшествия, чердак с крышей обрушился во время поисковых работ. Это произошло примерно через час с небольшим после обстрела.На завалах в это время могли находиться люди, но, по данным местных жителей, до этого гражданских, которые помогали разбирать обрушившийся подъезд, попросили уйти оттуда. Также очевидец рассказал РИА Новости, что в этот момент не видел и спасателей на завалах.Позднее МЧС сообщило, что при повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени.Сегодня украинские войска провели массированный обстрел Белгорода, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса целиком обрушился один из подъездов.В СК сообщили, что из-за обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что пострадали 18 человек.По данным пресс-службы МЧС, после трагедии удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.СК возбудил уголовное дело о теракте.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.Накануне украинские войска также провели массированный обстрел Белгорода. Погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуальных жилых строения и 14 зданий коммерческих предприятий.
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Женщина, которая жила в рухнувшем из-за украинского обстрела подъезде: "Стекла все повылетали"
Женщина, которая жила в рухнувшем из-за украинского обстрела подъезде, рассказала РИА Новости, что обрушение произошло буквально за одно мгновение. У женщины пострадал муж, его увезли на скорой.
2024-05-12T12:42
true
PT1M45S
Спасательные работы на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела
МЧС показало видео спасательных работ на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела.
2024-05-12T12:42
true
PT1M16S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945371878_148:0:1096:711_1920x0_80_0_0_c1f882f404196022759a78eae3ca45da.jpg
Эвакуация жителей после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде
Семь человек пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей, сообщили РИА Новости в экстренных службах
2024-05-12T12:42
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В доме в Белгороде обрушились чердачный этаж и крыша
В доме в Белгороде обрушился чердачный этаж с крышей
БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. В белгородской многоэтажке, пострадавшей от удара ВСУ, обрушился чердачный этаж с крышей, сообщил корреспондент РИА Новости.
После обрушения подъезда на месте ЧП оставался висеть чердачный этаж. По данным корреспондента РИА Новости, который находится на месте происшествия, чердак с крышей обрушился во время поисковых работ. Это произошло примерно через час с небольшим после обстрела.
На завалах в это время могли находиться люди, но, по данным местных жителей, до этого гражданских, которые помогали разбирать обрушившийся подъезд, попросили уйти оттуда. Также очевидец рассказал РИА Новости, что в этот момент не видел и спасателей на завалах.
Позднее МЧС сообщило, что при повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени.
Сегодня украинские войска провели массированный обстрел Белгорода, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса целиком обрушился один из подъездов.
В СК сообщили, что из-за обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что пострадали 18 человек.
По данным пресс-службы МЧС, после трагедии удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.
Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России
.
Накануне украинские войска также провели массированный обстрел Белгорода. Погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуальных жилых строения и 14 зданий коммерческих предприятий.