https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370589.html

В доме в Белгороде обрушились чердачный этаж и крыша

В доме в Белгороде обрушились чердачный этаж и крыша - РИА Новости, 12.05.2024

В доме в Белгороде обрушились чердачный этаж и крыша

В белгородской многоэтажке, пострадавшей от удара ВСУ, обрушился чердачный этаж с крышей, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:42

2024-05-12T12:42

2024-05-12T23:34

происшествия

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. В белгородской многоэтажке, пострадавшей от удара ВСУ, обрушился чердачный этаж с крышей, сообщил корреспондент РИА Новости.После обрушения подъезда на месте ЧП оставался висеть чердачный этаж. По данным корреспондента РИА Новости, который находится на месте происшествия, чердак с крышей обрушился во время поисковых работ. Это произошло примерно через час с небольшим после обстрела.На завалах в это время могли находиться люди, но, по данным местных жителей, до этого гражданских, которые помогали разбирать обрушившийся подъезд, попросили уйти оттуда. Также очевидец рассказал РИА Новости, что в этот момент не видел и спасателей на завалах.Позднее МЧС сообщило, что при повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени.Сегодня украинские войска провели массированный обстрел Белгорода, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса целиком обрушился один из подъездов.В СК сообщили, что из-за обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что пострадали 18 человек.По данным пресс-службы МЧС, после трагедии удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.СК возбудил уголовное дело о теракте.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.Накануне украинские войска также провели массированный обстрел Белгорода. Погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуальных жилых строения и 14 зданий коммерческих предприятий.

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела