https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370097.html
В Белгороде после обрушения части дома спасли 12 человек
В Белгороде после обрушения части дома спасли 12 человек - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде после обрушения части дома спасли 12 человек
После чрезвычайного происшествия с обрушением части дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:40
2024-05-12T12:40
2024-05-12T13:58
происшествия
белгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. После чрезвычайного происшествия с обрушением части дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240122/belgorod-1922825767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде после обрушения части дома спасли 12 человек
В Белгороде после обрушения части дома спасли 12 человек, среди них два ребенка