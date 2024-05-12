https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370097.html

В Белгороде после обрушения части дома спасли 12 человек

В Белгороде после обрушения части дома спасли 12 человек - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде после обрушения части дома спасли 12 человек

После чрезвычайного происшествия с обрушением части дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:40

2024-05-12T12:40

2024-05-12T13:58

происшествия

белгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. После чрезвычайного происшествия с обрушением части дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240122/belgorod-1922825767.html

белгород

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела