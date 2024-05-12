https://ria.ru/20240512/belgorod-1945368598.html

Предупреждение о ракетной атаке в Белгороде спасло жизни

Предупреждение о ракетной атаке в Белгороде спасло жизни - РИА Новости, 12.05.2024

Предупреждение о ракетной атаке в Белгороде спасло жизни

Предупреждение о ракетной атаке в Белгороде и области до ЧП с обрушением части дома позволило спасти многие жизни, сообщил в воскресенье РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:31

2024-05-12T12:31

2024-05-12T13:58

происшествия

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Предупреждение о ракетной атаке в Белгороде и области до ЧП с обрушением части дома позволило спасти многие жизни, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб."До ракетной атаки звучала сирена и предупреждение о переходе в убежище, это спасло много жизней", - сказал собеседник агентства.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.

https://ria.ru/20240512/belgrod-1945371654.html

белгород

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела