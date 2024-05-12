https://ria.ru/20240512/belgorod-1945367247.html
При обрушении подъезда в доме в Белгороде пострадали девять человек
При обрушении подъезда в доме в Белгороде пострадали девять человек - РИА Новости, 12.05.2024
При обрушении подъезда в доме в Белгороде пострадали девять человек
Число пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке выросло до девяти человек, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:23
2024-05-12T12:23
2024-05-12T13:58
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке выросло до девяти человек, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб. "Девять человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде", - сказал собеседник агентства. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945365135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела
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При обрушении подъезда в доме в Белгороде пострадали девять человек
Число пострадавших при обрушении подъезда в доме в Белгороде достигло девяти