https://ria.ru/20240512/belgorod-1945367247.html

При обрушении подъезда в доме в Белгороде пострадали девять человек

При обрушении подъезда в доме в Белгороде пострадали девять человек - РИА Новости, 12.05.2024

При обрушении подъезда в доме в Белгороде пострадали девять человек

Число пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке выросло до девяти человек, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:23

2024-05-12T12:23

2024-05-12T13:58

происшествия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке выросло до девяти человек, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб. "Девять человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде", - сказал собеседник агентства. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945365135.html

белгород

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела