https://ria.ru/20240512/belgorod-1945362003.html

На месте обрушения в Белгороде работают спасатели

На месте обрушения в Белгороде работают спасатели - РИА Новости, 12.05.2024

На месте обрушения в Белгороде работают спасатели

Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения висит чердачный этаж, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:54

2024-05-12T11:54

2024-05-12T15:08

белгород

происшествия

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения висит чердачный этаж, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что обрушился подъезд в многоэтажном доме на улице Щорса, на место направлены службы. Ранее в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.Корреспондент РИА Новости прибыл на место ЧП. На месте есть пожарные машины, работают пожарные и спасатели, в частности, они разбирают завалы.Обрушение произошло с первого по десятый этаж, в доме зияет огромная сквозная дыра, висит только чердачный этаж. Кроме спасателей на месте работают медики, а также местные жители — они тоже помогают разбирать завалы, вывозят машины из-под груды обрушившегося на них бетона.

https://ria.ru/20240511/komi-1945241280.html

белгород

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела