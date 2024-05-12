https://ria.ru/20240512/belgorod-1945362003.html
На месте обрушения в Белгороде работают спасатели
На месте обрушения в Белгороде работают спасатели - РИА Новости, 12.05.2024
На месте обрушения в Белгороде работают спасатели
Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения висит чердачный этаж, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:54
2024-05-12T11:54
2024-05-12T15:08
белгород
происшествия
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения висит чердачный этаж, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что обрушился подъезд в многоэтажном доме на улице Щорса, на место направлены службы. Ранее в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.Корреспондент РИА Новости прибыл на место ЧП. На месте есть пожарные машины, работают пожарные и спасатели, в частности, они разбирают завалы.Обрушение произошло с первого по десятый этаж, в доме зияет огромная сквозная дыра, висит только чердачный этаж. Кроме спасателей на месте работают медики, а также местные жители — они тоже помогают разбирать завалы, вывозят машины из-под груды обрушившегося на них бетона.
https://ria.ru/20240511/komi-1945241280.html
белгород
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Спасатели на месте трагедии в Белгороде объявляют минуты тишины, чтобы услышать пострадавших
Спасатели на месте трагедии в Белгороде объявляют минуты тишины, чтобы услышать пострадавших. Видео публикует МЧС.
2024-05-12T11:54
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Разрушенный подъезд жилого дома в Белгороде
Кадры с места обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде.
2024-05-12T11:54
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Происшествия, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
На месте обрушения в Белгороде работают спасатели
На месте обрушения десятиэтажки в Белгороде работают спасатели
БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения висит чердачный этаж, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что обрушился подъезд в многоэтажном доме на улице Щорса, на место направлены службы. Ранее в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.
Корреспондент РИА Новости прибыл на место ЧП. На месте есть пожарные машины, работают пожарные и спасатели, в частности, они разбирают завалы.
Обрушение произошло с первого по десятый этаж, в доме зияет огромная сквозная дыра, висит только чердачный этаж. Кроме спасателей на месте работают медики, а также местные жители — они тоже помогают разбирать завалы, вывозят машины из-под груды обрушившегося на них бетона.