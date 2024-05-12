Рейтинг@Mail.ru
На месте обрушения в Белгороде работают спасатели - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 12.05.2024 (обновлено: 15:08 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945362003.html
На месте обрушения в Белгороде работают спасатели
На месте обрушения в Белгороде работают спасатели - РИА Новости, 12.05.2024
На месте обрушения в Белгороде работают спасатели
Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения висит чердачный этаж, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:54
2024-05-12T15:08
белгород
происшествия
обрушение части дома в белгороде после обстрела
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945390140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4d6bf56471376b8446af343bc7f553c.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения висит чердачный этаж, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что обрушился подъезд в многоэтажном доме на улице Щорса, на место направлены службы. Ранее в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.Корреспондент РИА Новости прибыл на место ЧП. На месте есть пожарные машины, работают пожарные и спасатели, в частности, они разбирают завалы.Обрушение произошло с первого по десятый этаж, в доме зияет огромная сквозная дыра, висит только чердачный этаж. Кроме спасателей на месте работают медики, а также местные жители — они тоже помогают разбирать завалы, вывозят машины из-под груды обрушившегося на них бетона.
https://ria.ru/20240511/komi-1945241280.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спасатели на месте трагедии в Белгороде объявляют минуты тишины, чтобы услышать пострадавших
Спасатели на месте трагедии в Белгороде объявляют минуты тишины, чтобы услышать пострадавших. Видео публикует МЧС.
2024-05-12T11:54
true
PT2M30S
Разрушенный подъезд жилого дома в Белгороде
Кадры с места обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде.
2024-05-12T11:54
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945390140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eeb6fb01173a22f00ae4f548594bf3e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Происшествия, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
На месте обрушения в Белгороде работают спасатели

На месте обрушения десятиэтажки в Белгороде работают спасатели

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Спасатели работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде, над местом обрушения висит чердачный этаж, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что обрушился подъезд в многоэтажном доме на улице Щорса, на место направлены службы. Ранее в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.
Корреспондент РИА Новости прибыл на место ЧП. На месте есть пожарные машины, работают пожарные и спасатели, в частности, они разбирают завалы.
Обрушение произошло с первого по десятый этаж, в доме зияет огромная сквозная дыра, висит только чердачный этаж. Кроме спасателей на месте работают медики, а также местные жители — они тоже помогают разбирать завалы, вывозят машины из-под груды обрушившегося на них бетона.
Кирпичная пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным
11 мая, 14:18
 
БелгородПроисшествияОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала