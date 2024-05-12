https://ria.ru/20240512/beglov-1945422358.html

Петербург готов оказать помощь Белгороду, заявил Беглов

Петербург готов оказать помощь Белгороду, заявил Беглов - РИА Новости, 12.05.2024

Петербург готов оказать помощь Белгороду, заявил Беглов

Санкт-Петербург готов оказать необходимую помощь Белгороду, где в результате массированного обстрела со стороны ВСУ в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд, РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:26

2024-05-12T16:26

2024-05-12T16:26

происшествия

белгород

санкт-петербург

белгородская область

александр беглов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945396445_0:163:3001:1851_1920x0_80_0_0_91b103d681d9314268546c11335e5f29.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать необходимую помощь Белгороду, где в результате массированного обстрела со стороны ВСУ в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. "Очередное преступление киевского режима. Нацисты массировано обстреляли Белгород, ударили по многоквартирному жилому дому. Террористы продолжают действовать по своему привычному сценарию, нанося удары по мирным жителям", - написал он в своем Telegram-канале. Беглов сообщил, что Петербург готов Белгороду оказать необходимую помощь. "От имени петербуржцев выражаю соболезнования жителям Белгородской области. Петербург готов оказать необходимую помощь. Мы рядом", - отметил губернатор. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/miroshnik-1945401527.html

белгород

санкт-петербург

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, санкт-петербург, белгородская область, александр беглов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела