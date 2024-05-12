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Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд
Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд - РИА Новости, 12.05.2024
Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд
Водителю автобуса, который упал в реку в Петербурге, изберут меру пресечения, говорится в сообщении объединенной пресс-служба судов города. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:25
2024-05-12T11:25
2024-05-12T11:42
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Водителю автобуса, который упал в реку в Петербурге, изберут меру пресечения, говорится в сообщении объединенной пресс-служба судов города."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил в рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рахматшоха Курбонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11 мая Курбонову предъявлено обвинение.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд
Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Петербурге, доставили в суд