https://ria.ru/20240512/avtobus-1945357176.html

Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд

Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд - РИА Новости, 12.05.2024

Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд

Водителю автобуса, который упал в реку в Петербурге, изберут меру пресечения, говорится в сообщении объединенной пресс-служба судов города. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:25

2024-05-12T11:25

2024-05-12T11:42

происшествия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945213813_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_3191f2032b9b044630ba06cbe02a7858.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Водителю автобуса, который упал в реку в Петербурге, изберут меру пресечения, говорится в сообщении объединенной пресс-служба судов города."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил в рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рахматшоха Курбонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11 мая Курбонову предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20240511/avtobus-1945303937.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург