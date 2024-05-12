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Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд - РИА Новости, 12.05.2024
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11:25 12.05.2024 (обновлено: 11:42 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/avtobus-1945357176.html
Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд
Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд - РИА Новости, 12.05.2024
Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд
Водителю автобуса, который упал в реку в Петербурге, изберут меру пресечения, говорится в сообщении объединенной пресс-служба судов города. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:25
2024-05-12T11:42
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Водителю автобуса, который упал в реку в Петербурге, изберут меру пресечения, говорится в сообщении объединенной пресс-служба судов города."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил в рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рахматшоха Курбонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11 мая Курбонову предъявлено обвинение.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Водителя утонувшего в Петербурге автобуса доставили в суд

Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Петербурге, доставили в суд

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Водителю автобуса, который упал в реку в Петербурге, изберут меру пресечения, говорится в сообщении объединенной пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил в рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рахматшоха Курбонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 мая Курбонову предъявлено обвинение.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
При падении автобуса в реку в Петербурге погиб профессор "Военмеха"
11 мая, 21:54
 
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