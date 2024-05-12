https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html

Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на мирные кварталы в Белгороде

Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на мирные кварталы в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024

Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на мирные кварталы в Белгороде

Россия призвала руководство ОБСЕ, прежде всего мальтийское действующее председательство, максимально жестко осудить террористическую атаку киевского режима на... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:49

2024-05-12T16:49

2024-05-12T17:15

в мире

россия

белгород

обсе

вооруженные силы украины

донбасс

нато

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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ВЕНА, 12 мая - РИА Новости. Россия призвала руководство ОБСЕ, прежде всего мальтийское действующее председательство, максимально жестко осудить террористическую атаку киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшую десятки жертв."Сегодняшняя жестокая террористическая атака киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшая десятки жертв, была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений. Требуем от руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского Действующего председательства, максимально жестко осудить преступные действия", - говорится в заявлении постпредства РФ при ОБСЕ.Отмечается, что "недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян – будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо еще"."В ОБСЕ не должно быть двойных стандартов и политических "фильтров", когда речь идёт об очевидных жестоких нарушениях киевским режимом международного гуманитарного права", - заключила российская сторона.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945421271.html

россия

белгород

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в мире, россия, белгород, обсе, вооруженные силы украины, донбасс, нато, обрушение части дома в белгороде после обстрела