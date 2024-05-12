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Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на мирные кварталы в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
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16:49 12.05.2024 (обновлено: 17:15 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html
Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на мирные кварталы в Белгороде
Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на мирные кварталы в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на мирные кварталы в Белгороде
Россия призвала руководство ОБСЕ, прежде всего мальтийское действующее председательство, максимально жестко осудить террористическую атаку киевского режима на... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:49
2024-05-12T17:15
в мире
россия
белгород
обсе
вооруженные силы украины
донбасс
нато
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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ВЕНА, 12 мая - РИА Новости. Россия призвала руководство ОБСЕ, прежде всего мальтийское действующее председательство, максимально жестко осудить террористическую атаку киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшую десятки жертв."Сегодняшняя жестокая террористическая атака киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшая десятки жертв, была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений. Требуем от руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского Действующего председательства, максимально жестко осудить преступные действия", - говорится в заявлении постпредства РФ при ОБСЕ.Отмечается, что "недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян – будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо еще"."В ОБСЕ не должно быть двойных стандартов и политических "фильтров", когда речь идёт об очевидных жестоких нарушениях киевским режимом международного гуманитарного права", - заключила российская сторона.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945421271.html
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в мире, россия, белгород, обсе, вооруженные силы украины, донбасс, нато, обрушение части дома в белгороде после обстрела
В мире, Россия, Белгород, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Донбасс, НАТО, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на мирные кварталы в Белгороде

Постпредство: РФ требует от ОБСЕ максимально жестко осудить атаку на Белгород

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
Читать ria.ru в
ВЕНА, 12 мая - РИА Новости. Россия призвала руководство ОБСЕ, прежде всего мальтийское действующее председательство, максимально жестко осудить террористическую атаку киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшую десятки жертв.
«
"Сегодняшняя жестокая террористическая атака киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшая десятки жертв, была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений. Требуем от руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского Действующего председательства, максимально жестко осудить преступные действия", - говорится в заявлении постпредства РФ при ОБСЕ.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
Отмечается, что "недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян – будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо еще".
«
"В ОБСЕ не должно быть двойных стандартов и политических "фильтров", когда речь идёт об очевидных жестоких нарушениях киевским режимом международного гуманитарного права", - заключила российская сторона.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Белгороде прогремели сильные взрывы
Вчера, 16:15
 
В миреРоссияБелгородОБСЕВооруженные силы УкраиныДонбассНАТООбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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