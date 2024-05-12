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Специалисты "Ростеха" осмотрели трофейный Abrams - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:02 12.05.2024 (обновлено: 09:01 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/abrams-1945322737.html
Специалисты "Ростеха" осмотрели трофейный Abrams
Специалисты "Ростеха" осмотрели трофейный Abrams - РИА Новости, 12.05.2024
Специалисты "Ростеха" осмотрели трофейный Abrams
Специалисты госкорпорации "Ростех" осмотрели трофейный танк Abrams, сообщил РИА Новости генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T03:02
2024-05-12T09:01
специальная военная операция на украине
россия
сергей чемезов
ростех
музей победы
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Ростех" осмотрели трофейный танк Abrams, сообщил РИА Новости генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.&quot;Естественно, технику смотрели&quot;, — ответил он на соответствующий вопрос. При этом, по его словам, предметного разговора на эту тему пока не было.Изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития.Танк Abrams представлен на выставке трофейной техники, которая проходит с 1 мая на Поклонной горе перед Музеем Победы в Москве. Он захвачен российскими военнослужащими при наступлении в районе Бердычей на Авдеевском направлении в ДНР.
https://ria.ru/20240427/abrams-1942655107.html
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россия, сергей чемезов, ростех, музей победы
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Музей Победы
Специалисты "Ростеха" осмотрели трофейный Abrams

Чемезов: специалисты "Ростеха" осмотрели трофейный танк Abrams ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТрофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Ростех" осмотрели трофейный танк Abrams, сообщил РИА Новости генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
«

"Естественно, технику смотрели", — ответил он на соответствующий вопрос.

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При этом, по его словам, предметного разговора на эту тему пока не было.
Изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития.
Танк Abrams представлен на выставке трофейной техники, которая проходит с 1 мая на Поклонной горе перед Музеем Победы в Москве. Он захвачен российскими военнослужащими при наступлении в районе Бердычей на Авдеевском направлении в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЧемезовРостехМузей Победы
 
 
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