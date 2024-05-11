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Жильцам 5-этажки в Коми сообщили, когда они смогут забрать вещи из квартир - РИА Новости, 11.05.2024
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23:05 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/zhiltsy-1945310098.html
Жильцам 5-этажки в Коми сообщили, когда они смогут забрать вещи из квартир
Жильцам 5-этажки в Коми сообщили, когда они смогут забрать вещи из квартир - РИА Новости, 11.05.2024
Жильцам 5-этажки в Коми сообщили, когда они смогут забрать вещи из квартир
Жильцы пятиэтажки в городе Печора в республике Коми, где в субботу обрушился подъезд, смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы в начале недели,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T23:05
2024-05-11T23:05
происшествия
россия
печора
владимир уйба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Жильцы пятиэтажки в городе Печора в республике Коми, где в субботу обрушился подъезд, смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы в начале недели, сообщил глава региона Владимир Уйба. "Через двое суток - после обследования конструкций здания - МЧС даст разрешение, и люди смогут прийти и забрать вещи и документы", - сказал глава Коми на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Как сообщало региональное управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве. Уйба, который побывал на месте происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Уйба напомнил, что жильцам поврежденного дома будет выплачена компенсация в зависимости от площади жилья, а расселение здания начнется с 15 мая. По словам главы Коми, который встретился с жильцами дома на Печорском проспекте, 69 в пункте временного размещения, "по всем людям все вопросы сняты". Он отметил также, что поручил муниципальным властям рассмотреть возможность предоставления тем семьям, где есть дети, жилья в маневренном фонде на период решения "квартирного вопроса". В настоящее время на месте происшествия продолжается разбор завалов. Ранее управление МЧС РФ по республике Коми информировало, что для обеспечения безопасности специалистов, которые разбирают завалы, пришлось снести часть кровли пятиэтажки.
https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923941854.html
https://ria.ru/20240411/orenburga-1939377847.html
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происшествия, россия, печора, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Печора, Владимир Уйба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жильцам 5-этажки в Коми сообщили, когда они смогут забрать вещи из квартир

Жители 5-этажки в Печоре смогут забрать вещи и документы в начале недели

© РИА Новости / МЧС Республики Коми | Перейти в медиабанкПятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Коми
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Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Жильцы пятиэтажки в городе Печора в республике Коми, где в субботу обрушился подъезд, смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы в начале недели, сообщил глава региона Владимир Уйба.
«
"Через двое суток - после обследования конструкций здания - МЧС даст разрешение, и люди смогут прийти и забрать вещи и документы", - сказал глава Коми на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Как сообщало региональное управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве. Уйба, который побывал на месте происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми.
Уйба напомнил, что жильцам поврежденного дома будет выплачена компенсация в зависимости от площади жилья, а расселение здания начнется с 15 мая. По словам главы Коми, который встретился с жильцами дома на Печорском проспекте, 69 в пункте временного размещения, "по всем людям все вопросы сняты".
Он отметил также, что поручил муниципальным властям рассмотреть возможность предоставления тем семьям, где есть дети, жилья в маневренном фонде на период решения "квартирного вопроса".
В настоящее время на месте происшествия продолжается разбор завалов. Ранее управление МЧС РФ по республике Коми информировало, что для обеспечения безопасности специалистов, которые разбирают завалы, пришлось снести часть кровли пятиэтажки.
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ПроисшествияРоссияПечораВладимир УйбаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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