https://ria.ru/20240511/zhiltsy-1945310098.html

Жильцам 5-этажки в Коми сообщили, когда они смогут забрать вещи из квартир

Жильцам 5-этажки в Коми сообщили, когда они смогут забрать вещи из квартир - РИА Новости, 11.05.2024

Жильцам 5-этажки в Коми сообщили, когда они смогут забрать вещи из квартир

Жильцы пятиэтажки в городе Печора в республике Коми, где в субботу обрушился подъезд, смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы в начале недели,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T23:05

2024-05-11T23:05

2024-05-11T23:05

происшествия

россия

печора

владимир уйба

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Жильцы пятиэтажки в городе Печора в республике Коми, где в субботу обрушился подъезд, смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы в начале недели, сообщил глава региона Владимир Уйба. "Через двое суток - после обследования конструкций здания - МЧС даст разрешение, и люди смогут прийти и забрать вещи и документы", - сказал глава Коми на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Как сообщало региональное управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве. Уйба, который побывал на месте происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Уйба напомнил, что жильцам поврежденного дома будет выплачена компенсация в зависимости от площади жилья, а расселение здания начнется с 15 мая. По словам главы Коми, который встретился с жильцами дома на Печорском проспекте, 69 в пункте временного размещения, "по всем людям все вопросы сняты". Он отметил также, что поручил муниципальным властям рассмотреть возможность предоставления тем семьям, где есть дети, жилья в маневренном фонде на период решения "квартирного вопроса". В настоящее время на месте происшествия продолжается разбор завалов. Ранее управление МЧС РФ по республике Коми информировало, что для обеспечения безопасности специалистов, которые разбирают завалы, пришлось снести часть кровли пятиэтажки.

https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923941854.html

https://ria.ru/20240411/orenburga-1939377847.html

россия

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происшествия, россия, печора, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)