Жильцам 5-этажки в Коми сообщили, когда они смогут забрать вещи из квартир
Жители 5-этажки в Печоре смогут забрать вещи и документы в начале недели
© РИА Новости / МЧС Республики Коми | Перейти в медиабанкПятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Жильцы пятиэтажки в городе Печора в республике Коми, где в субботу обрушился подъезд, смогут забрать из квартир необходимые вещи и документы в начале недели, сообщил глава региона Владимир Уйба.
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"Через двое суток - после обследования конструкций здания - МЧС даст разрешение, и люди смогут прийти и забрать вещи и документы", - сказал глава Коми на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Как сообщало региональное управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве. Уйба, который побывал на месте происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми.
Уйба напомнил, что жильцам поврежденного дома будет выплачена компенсация в зависимости от площади жилья, а расселение здания начнется с 15 мая. По словам главы Коми, который встретился с жильцами дома на Печорском проспекте, 69 в пункте временного размещения, "по всем людям все вопросы сняты".
Он отметил также, что поручил муниципальным властям рассмотреть возможность предоставления тем семьям, где есть дети, жилья в маневренном фонде на период решения "квартирного вопроса".
В настоящее время на месте происшествия продолжается разбор завалов. Ранее управление МЧС РФ по республике Коми информировало, что для обеспечения безопасности специалистов, которые разбирают завалы, пришлось снести часть кровли пятиэтажки.