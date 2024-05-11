https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945200939.html

На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение

На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2024

На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в акватории Авачинского залива, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T07:45

2024-05-11T07:45

2024-05-11T07:45

происшествия

петропавловск-камчатский

вилючинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

камчатка

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в акватории Авачинского залива, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой до 4 баллов, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 5,2", - говорится в сообщении МЧС. Угроза цунами не объявлялась, уточнили в МЧС. По оперативным данным Камчатского филиала "Единой геофизической службы Российской академии наук", землетрясение произошло в 60 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Магнитуда - условные единицы по шкале Рихтера, которые вычисляются по колебаниям, регистрируемым сейсмографом. Эту шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах (по 7 или 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях.

https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945195863.html

https://ria.ru/20240510/zemletryasenie-1945070612.html

петропавловск-камчатский

вилючинск

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, вилючинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, камчатка, россия