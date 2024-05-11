https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945200939.html
На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение
На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2024
На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в акватории Авачинского залива, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T07:45
2024-05-11T07:45
2024-05-11T07:45
происшествия
петропавловск-камчатский
вилючинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
камчатка
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в акватории Авачинского залива, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой до 4 баллов, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 5,2", - говорится в сообщении МЧС. Угроза цунами не объявлялась, уточнили в МЧС. По оперативным данным Камчатского филиала "Единой геофизической службы Российской академии наук", землетрясение произошло в 60 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Магнитуда - условные единицы по шкале Рихтера, которые вычисляются по колебаниям, регистрируемым сейсмографом. Эту шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах (по 7 или 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях.
https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945195863.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, вилючинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, камчатка, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Камчатка, Россия
На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение
В акватории Авачинского залива произошло землетрясение магнитудой 5,2
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в акватории Авачинского залива, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой до 4 баллов, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 5,2", - говорится в сообщении МЧС.
Угроза цунами не объявлялась, уточнили в МЧС.
По оперативным данным Камчатского филиала "Единой геофизической службы Российской академии наук", землетрясение произошло в 60 километрах от города Петропавловск-Камчатский.
Магнитуда - условные единицы по шкале Рихтера, которые вычисляются по колебаниям, регистрируемым сейсмографом. Эту шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах (по 7 или 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях.