Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945200939.html
На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение
На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2024
На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в акватории Авачинского залива, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T07:45
2024-05-11T07:45
происшествия
петропавловск-камчатский
вилючинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
камчатка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в акватории Авачинского залива, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой до 4 баллов, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 5,2", - говорится в сообщении МЧС. Угроза цунами не объявлялась, уточнили в МЧС. По оперативным данным Камчатского филиала "Единой геофизической службы Российской академии наук", землетрясение произошло в 60 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Магнитуда - условные единицы по шкале Рихтера, которые вычисляются по колебаниям, регистрируемым сейсмографом. Эту шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах (по 7 или 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях.
https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945195863.html
https://ria.ru/20240510/zemletryasenie-1945070612.html
петропавловск-камчатский
вилючинск
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, вилючинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, камчатка, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Камчатка, Россия
На Камчатке в акватории Авачинского залива произошло землетрясение

В акватории Авачинского залива произошло землетрясение магнитудой 5,2

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в акватории Авачинского залива, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой до 4 баллов, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 5,2", - говорится в сообщении МЧС.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
04:50
Угроза цунами не объявлялась, уточнили в МЧС.
По оперативным данным Камчатского филиала "Единой геофизической службы Российской академии наук", землетрясение произошло в 60 километрах от города Петропавловск-Камчатский.
Магнитуда - условные единицы по шкале Рихтера, которые вычисляются по колебаниям, регистрируемым сейсмографом. Эту шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах (по 7 или 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В Ставрополье произошло землетрясение
Вчера, 10:42
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийВилючинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукКамчаткаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала