https://ria.ru/20240511/zelenskiy-1945242452.html

Запад может "ликвидировать" Зеленского, считает Пушилин

Запад может "ликвидировать" Зеленского, считает Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024

Запад может "ликвидировать" Зеленского, считает Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости не исключил, что Запад может "ликвидировать" Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность, но РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:27

2024-05-11T14:27

2024-05-11T15:13

в мире

денис пушилин

владимир зеленский

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сша

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости не исключил, что Запад может "ликвидировать" Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность, но не исключен и военный переворот на Украине."Так вот, от перемены фамилии, лиц на Украине особо эта ситуация (в стране - ред.) не поменяется. Здесь воля Запада, западных стран является главенствующей. Я, со своей стороны, считаю, что судьба Зеленского в любом случае незавидна. Его используют, насколько это возможно, насколько это будет считаться эффективным. Ну, а потом там есть определенная развилка - от того, что он будет отстранен в плане какого-то переворота, чтобы это было ярко, красиво и чтобы это опять было как-то там духоподъемно для тех, кто сейчас введен в заблуждение. Я говорю про жителей оставшейся части Украины, которые еще пытаются и надеются на какие-то хорошие действия со стороны Запада, со стороны США в свой адрес. То есть, это одна сторона развития дальнейших событий в отношении Зеленского. Но, я бы не исключал, и вплоть до его ликвидации, и с попыткой обвинить как раз нас, Россию", - сказал Пушилин.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944080343.html

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Пушилин о возможных попытках Запада "ликвидировать" Зеленского Полное заявление Пушилина РИА Новости о возможных попытках Запада «ликвидировать» Зеленского. 2024-05-11T14:27 true PT1M54S

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Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, владимир зеленский, украина, донецкая народная республика, сша, дмитрий песков