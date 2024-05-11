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Запад может "ликвидировать" Зеленского, считает Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024
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14:27 11.05.2024 (обновлено: 15:13 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/zelenskiy-1945242452.html
Запад может "ликвидировать" Зеленского, считает Пушилин
Запад может "ликвидировать" Зеленского, считает Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024
Запад может "ликвидировать" Зеленского, считает Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости не исключил, что Запад может "ликвидировать" Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность, но РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:27
2024-05-11T15:13
в мире
денис пушилин
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости не исключил, что Запад может "ликвидировать" Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность, но не исключен и военный переворот на Украине."Так вот, от перемены фамилии, лиц на Украине особо эта ситуация (в стране - ред.) не поменяется. Здесь воля Запада, западных стран является главенствующей. Я, со своей стороны, считаю, что судьба Зеленского в любом случае незавидна. Его используют, насколько это возможно, насколько это будет считаться эффективным. Ну, а потом там есть определенная развилка - от того, что он будет отстранен в плане какого-то переворота, чтобы это было ярко, красиво и чтобы это опять было как-то там духоподъемно для тех, кто сейчас введен в заблуждение. Я говорю про жителей оставшейся части Украины, которые еще пытаются и надеются на какие-то хорошие действия со стороны Запада, со стороны США в свой адрес. То есть, это одна сторона развития дальнейших событий в отношении Зеленского. Но, я бы не исключал, и вплоть до его ликвидации, и с попыткой обвинить как раз нас, Россию", - сказал Пушилин.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944080343.html
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Пушилин о возможных попытках Запада "ликвидировать" Зеленского
Полное заявление Пушилина РИА Новости о возможных попытках Запада «ликвидировать» Зеленского.
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в мире, денис пушилин, владимир зеленский, украина, донецкая народная республика, сша, дмитрий песков
В мире, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Украина, Донецкая Народная Республика, США, Дмитрий Песков
Запад может "ликвидировать" Зеленского, считает Пушилин

Пушилин: Запад может устранить Зеленского, после 20 мая он потеряет легитимность

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости не исключил, что Запад может "ликвидировать" Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность, но не исключен и военный переворот на Украине.
«
"Так вот, от перемены фамилии, лиц на Украине особо эта ситуация (в стране - ред.) не поменяется. Здесь воля Запада, западных стран является главенствующей. Я, со своей стороны, считаю, что судьба Зеленского в любом случае незавидна. Его используют, насколько это возможно, насколько это будет считаться эффективным. Ну, а потом там есть определенная развилка - от того, что он будет отстранен в плане какого-то переворота, чтобы это было ярко, красиво и чтобы это опять было как-то там духоподъемно для тех, кто сейчас введен в заблуждение. Я говорю про жителей оставшейся части Украины, которые еще пытаются и надеются на какие-то хорошие действия со стороны Запада, со стороны США в свой адрес. То есть, это одна сторона развития дальнейших событий в отношении Зеленского. Но, я бы не исключал, и вплоть до его ликвидации, и с попыткой обвинить как раз нас, Россию", - сказал Пушилин.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
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В миреДенис ПушилинВладимир ЗеленскийУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАДмитрий Песков
 
 
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