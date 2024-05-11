https://ria.ru/20240511/zavod-1945254885.html

Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима"

Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима" - РИА Новости, 11.05.2024

Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима"

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности полной оценки состояния Коксохимического завода в Авдеевке, на основании этих данных будут приниматься все решения по... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:52

2024-05-11T15:52

2024-05-11T15:56

авдеевка

денис пушилин

в мире

донецкая народная республика

авдеевский коксохимический завод

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности полной оценки состояния Коксохимического завода в Авдеевке, на основании этих данных будут приниматься все решения по восстановлению."Для нас важна также полноценная оценка предприятий. И, конечно же, самое главное для Авдеевки – это Авдеевский коксохимический завод, и на основании этих данных уже будут приниматься все соответствующие решения", - заявил Пушилин.

https://ria.ru/20240221/akkhz-1928784708.html

авдеевка

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

авдеевка, денис пушилин, в мире, донецкая народная республика, авдеевский коксохимический завод