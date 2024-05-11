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Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима" - РИА Новости, 11.05.2024
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15:52 11.05.2024 (обновлено: 15:56 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/zavod-1945254885.html
Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима"
Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима" - РИА Новости, 11.05.2024
Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима"
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности полной оценки состояния Коксохимического завода в Авдеевке, на основании этих данных будут приниматься все решения по... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:52
2024-05-11T15:56
авдеевка
денис пушилин
в мире
донецкая народная республика
авдеевский коксохимический завод
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности полной оценки состояния Коксохимического завода в Авдеевке, на основании этих данных будут приниматься все решения по восстановлению."Для нас важна также полноценная оценка предприятий. И, конечно же, самое главное для Авдеевки – это Авдеевский коксохимический завод, и на основании этих данных уже будут приниматься все соответствующие решения", - заявил Пушилин.
https://ria.ru/20240221/akkhz-1928784708.html
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авдеевка, денис пушилин, в мире, донецкая народная республика, авдеевский коксохимический завод
Авдеевка, Денис Пушилин, В мире, Донецкая Народная Республика, Авдеевский коксохимический завод
Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима"

Пушилин: решение о восстановлении Коксохима примут после его полноценной оценки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности полной оценки состояния Коксохимического завода в Авдеевке, на основании этих данных будут приниматься все решения по восстановлению.
"Для нас важна также полноценная оценка предприятий. И, конечно же, самое главное для Авдеевки – это Авдеевский коксохимический завод, и на основании этих данных уже будут приниматься все соответствующие решения", - заявил Пушилин.
Вид на Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Экс-премьер Украины считает, что Авдеевский коксохим можно восстановить
21 февраля, 16:39
 
АвдеевкаДенис ПушилинВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевский коксохимический завод
 
 
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