https://ria.ru/20240511/zavod-1945254885.html
Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима"
Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима" - РИА Новости, 11.05.2024
Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима"
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности полной оценки состояния Коксохимического завода в Авдеевке, на основании этих данных будут приниматься все решения по... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:52
2024-05-11T15:52
2024-05-11T15:56
авдеевка
денис пушилин
в мире
донецкая народная республика
авдеевский коксохимический завод
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности полной оценки состояния Коксохимического завода в Авдеевке, на основании этих данных будут приниматься все решения по восстановлению."Для нас важна также полноценная оценка предприятий. И, конечно же, самое главное для Авдеевки – это Авдеевский коксохимический завод, и на основании этих данных уже будут приниматься все соответствующие решения", - заявил Пушилин.
https://ria.ru/20240221/akkhz-1928784708.html
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, денис пушилин, в мире, донецкая народная республика, авдеевский коксохимический завод
Авдеевка, Денис Пушилин, В мире, Донецкая Народная Республика, Авдеевский коксохимический завод
Пушилин заявил о важности полной оценки состояния авдеевского "Коксохима"
Пушилин: решение о восстановлении Коксохима примут после его полноценной оценки