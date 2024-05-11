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По делу о ДТП с автобусом в Петербурге задержали начальника автоколонны
По делу о ДТП с автобусом в Петербурге задержали начальника автоколонны - РИА Новости, 11.05.2024
По делу о ДТП с автобусом в Петербурге задержали начальника автоколонны
Начальника автоколонны компании "Такси", организовавшей перевозку людей в Санкт-Петербурге, задержали по делу о ДТП с автобусом, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T22:08
2024-05-11T22:08
2024-05-11T22:51
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Начальника автоколонны компании "Такси", организовавшей перевозку людей в Санкт-Петербурге, задержали по делу о ДТП с автобусом, сообщил Следственный комитет."В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, мужчина отвечал за соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима работы сотрудников. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не предоставляли необходимое время для отдыха.В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
По делу о ДТП с автобусом в Петербурге задержали начальника автоколонны
В Петербурге задержали начальника автоколонны "Такси" по делу о ДТП с автобусом
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Начальника автоколонны компании "Такси", организовавшей перевозку людей в Санкт-Петербурге, задержали по делу о ДТП с автобусом, сообщил
Следственный комитет.
«
"В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняется, мужчина отвечал за соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима работы сотрудников. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не предоставляли необходимое время для отдыха.
В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.
В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".