ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям для Украины, пишут СМИ
Welt: ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям безопасности для Украины
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Евросоюз согласовал проект соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на проект, оказавшийся в его распоряжении.
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"(Согласно проекту соглашения. — Прим. ред.) прямое участие солдат ЕС на стороне украинских солдат в боевых действиях против России исключается", — указано в материале.
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По информации Welt, в случае атаки на Украину ЕС предложит Киеву консультации об его нуждах в течение суток после инцидента.
Издание добавило, что Брюссель хочет предоставить эти гарантии самое позднее в начале июля. Сейчас черновой вариант документа обсуждают с Киевом.
Владимир Зеленский 23 апреля заявил, что Украина и США начали работать над соглашением о гарантиях безопасности.
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На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.
В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.
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