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ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:12 11.05.2024 (обновлено: 10:18 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/welt-1945202625.html
ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям для Украины, пишут СМИ
ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024
ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям для Украины, пишут СМИ
Евросоюз согласовал проект соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на проект, оказавшийся в его... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T08:12
2024-05-11T10:18
в мире
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Евросоюз согласовал проект соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на проект, оказавшийся в его распоряжении. &quot;(Согласно проекту соглашения. — Прим. ред.) прямое участие солдат ЕС на стороне украинских солдат в боевых действиях против России исключается&quot;, — указано в материале.По информации Welt, в случае атаки на Украину ЕС предложит Киеву консультации об его нуждах в течение суток после инцидента. Обсуждаемые гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Украине и должны действовать до тех пор, пока Киев не вступит в ЕС и НАТО.Издание добавило, что Брюссель хочет предоставить эти гарантии самое позднее в начале июля. Сейчас черновой вариант документа обсуждают с Киевом.Владимир Зеленский 23 апреля заявил, что Украина и США начали работать над соглашением о гарантиях безопасности. На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.
https://ria.ru/20231224/evropa-1917711236.html
https://ria.ru/20231223/zelenskiy-1917607564.html
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909405128.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям для Украины, пишут СМИ

Welt: ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям безопасности для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Евросоюз согласовал проект соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на проект, оказавшийся в его распоряжении.
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"(Согласно проекту соглашения. — Прим. ред.) прямое участие солдат ЕС на стороне украинских солдат в боевых действиях против России исключается", — указано в материале.

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Шесть стран ЕС не присоединились к декларации о гарантиях для Украины
24 декабря 2023, 00:46
По информации Welt, в случае атаки на Украину ЕС предложит Киеву консультации об его нуждах в течение суток после инцидента.
Обсуждаемые гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Украине и должны действовать до тех пор, пока Киев не вступит в ЕС и НАТО.
Издание добавило, что Брюссель хочет предоставить эти гарантии самое позднее в начале июля. Сейчас черновой вариант документа обсуждают с Киевом.
Владимир Зеленский 23 апреля заявил, что Украина и США начали работать над соглашением о гарантиях безопасности.
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На Украине заявили, что декларацию о безопасности поддержали свыше 30 стран
23 декабря 2023, 03:57
На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.
В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Глава офиса Зеленского обсудил гарантии безопасности Украины с Западом
14 ноября 2023, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
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