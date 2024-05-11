https://ria.ru/20240511/welt-1945202625.html

ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям для Украины, пишут СМИ

ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024

ЕС согласовал проект соглашения по гарантиям для Украины, пишут СМИ

Евросоюз согласовал проект соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на проект, оказавшийся в его... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:12

2024-05-11T08:12

2024-05-11T10:18

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дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Евросоюз согласовал проект соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на проект, оказавшийся в его распоряжении. "(Согласно проекту соглашения. — Прим. ред.) прямое участие солдат ЕС на стороне украинских солдат в боевых действиях против России исключается", — указано в материале.По информации Welt, в случае атаки на Украину ЕС предложит Киеву консультации об его нуждах в течение суток после инцидента. Обсуждаемые гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Украине и должны действовать до тех пор, пока Киев не вступит в ЕС и НАТО.Издание добавило, что Брюссель хочет предоставить эти гарантии самое позднее в начале июля. Сейчас черновой вариант документа обсуждают с Киевом.Владимир Зеленский 23 апреля заявил, что Украина и США начали работать над соглашением о гарантиях безопасности. На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.

https://ria.ru/20231224/evropa-1917711236.html

https://ria.ru/20231223/zelenskiy-1917607564.html

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909405128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз, нато