Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова
"Общественное": взрыв раздался в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
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"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, сообщили корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 22.39 мск.
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В субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Одессе, Харькове и Кривом Роге. Позже Сумская областная военная администрация сообщила о поражении инфраструктуры в пригороде Сум. По данным нацполиции Украины, город Волчанск в Харьковской области подвергся ударам.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.
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