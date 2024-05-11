Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 11.05.2024 (обновлено: 02:27 12.05.2024)
https://ria.ru/20240511/vzryv-1945310269.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова - РИА Новости, 12.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова
Взрыв прогремел в субботу в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-11T23:06
2024-05-12T02:27
в мире
харьков
харьковская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, сообщили корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении телеканала.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 22.39 мск.В субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Одессе, Харькове и Кривом Роге. Позже Сумская областная военная администрация сообщила о поражении инфраструктуры в пригороде Сум. По данным нацполиции Украины, город Волчанск в Харьковской области подвергся ударам.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, харьковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Харьковская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова

"Общественное": взрыв раздался в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
«
"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, сообщили корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 22.39 мск.
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
1 мая, 08:00
В субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Одессе, Харькове и Кривом Роге. Позже Сумская областная военная администрация сообщила о поражении инфраструктуры в пригороде Сум. По данным нацполиции Украины, город Волчанск в Харьковской области подвергся ударам.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала