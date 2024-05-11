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Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова

Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова - РИА Новости, 12.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова

Взрыв прогремел в субботу в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-11T23:06

2024-05-11T23:06

2024-05-12T02:27

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, сообщили корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении телеканала.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 22.39 мск.В субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Одессе, Харькове и Кривом Роге. Позже Сумская областная военная администрация сообщила о поражении инфраструктуры в пригороде Сум. По данным нацполиции Украины, город Волчанск в Харьковской области подвергся ударам.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, харьковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины