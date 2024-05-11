https://ria.ru/20240511/vzryv-1945306096.html

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе - РИА Новости, 11.05.2024

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрыве в городе, тревога звучит в ряде областей Украины, в том числе и в Харьковской области. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T22:12

2024-05-11T22:12

2024-05-11T22:13

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрыве в городе, тревога звучит в ряде областей Украины, в том числе и в Харьковской области. "В Харькове был слышен взрыв", - написал Терехов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 20.54 мск. В 21.10 тревога распространилась на Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Кировоградскую области страны, она звучит до сих пор. Ранее в субботу тревога звучала в ряде регионов Украины, спустя время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Одессе и Кривом Роге. Позже Сумская областная военная администрация сообщила о поражении инфраструктуры в пригороде Сум. По данным нацполиции Украины, город Волчанск в Харьковской области подвергся ударам. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, харьковская область, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины