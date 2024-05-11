https://ria.ru/20240511/ukrainy-1945298608.html

В Минобороны Украины предложили мобилизоваться всей стране

В Минобороны Украины предложили мобилизоваться всей стране - РИА Новости, 12.05.2024

В Минобороны Украины предложили мобилизоваться всей стране

Спикер минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что со вступлением в силу нового закона о мобилизации "приходит конец" той спокойной жизни, которой ранее... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-11T20:58

2024-05-11T20:58

2024-05-12T00:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спикер минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что со вступлением в силу нового закона о мобилизации "приходит конец" той спокойной жизни, которой ранее жила часть населения, при этом считает, что мобилизоваться нужно всей стране."Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то, прежде всего, меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", - приводит слова Лазуткина украинское издание "Страна" в Telegram-канале. При этом он отметил, что "очень кидается в глаза" жизнь по возвращению из Донбасса в Киев, что, по его мнению, "не нормально". Он добавил, что мобилизоваться нужно всей Украине. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240508/mobilizatsiya-1944678105.html

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в мире, украина, донбасс, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины