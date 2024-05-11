https://ria.ru/20240511/ukraina-1945305646.html

Буданов* совершил глупость. На Западе раскрыли, что Россия устроила Украине

Буданов* совершил глупость. На Западе раскрыли, что Россия устроила Украине - РИА Новости, 11.05.2024

Буданов* совершил глупость. На Западе раскрыли, что Россия устроила Украине

Россия наступлением на Харьковскую область ответила на обстрелы Белгорода, которые санкционировали президент Украины Владимир Зеленский и глава ГУР МО Кирилл... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T22:09

2024-05-11T22:09

2024-05-11T22:09

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия наступлением на Харьковскую область ответила на обстрелы Белгорода, которые санкционировали президент Украины Владимир Зеленский и глава ГУР МО Кирилл Буданов*. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский и Буданов* совершили глупость, атакуя белгородский регион. Теперь у России есть превосходное обоснование нового наступления на Харьковскую область", — отметил аналитик.По словам Меркуриса, Киеву было жизненно важно, чтобы на этом фронте было тихо, чтобы не распылять и без того ограниченные ресурсы."Теперь украинцам придется смириться с тем, что Россия начала наступать в Харьковской области", — резюмировал эксперт.После массированного удара ВСУ по Белгороду в декабре 2023 года телеканал RT со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* получил приказ о массированном ударе по населенному пункту лично от Владимира Зеленского.После террористических атак киевского режима президент России Владимир Путин сообщил, что будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240511/propaganda-1945285042.html

https://ria.ru/20240511/plany-1945263607.html

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