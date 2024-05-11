Рейтинг@Mail.ru
Буданов* совершил глупость. На Западе раскрыли, что Россия устроила Украине - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945305646.html
Буданов* совершил глупость. На Западе раскрыли, что Россия устроила Украине
Буданов* совершил глупость. На Западе раскрыли, что Россия устроила Украине - РИА Новости, 11.05.2024
Буданов* совершил глупость. На Западе раскрыли, что Россия устроила Украине
Россия наступлением на Харьковскую область ответила на обстрелы Белгорода, которые санкционировали президент Украины Владимир Зеленский и глава ГУР МО Кирилл... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T22:09
2024-05-11T22:09
в мире
россия
украина
белгород
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_0:42:1043:629_1920x0_80_0_0_c331ac6b09c2eb03a7f3daf7024c0f5d.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия наступлением на Харьковскую область ответила на обстрелы Белгорода, которые санкционировали президент Украины Владимир Зеленский и глава ГУР МО Кирилл Буданов*. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский и Буданов* совершили глупость, атакуя белгородский регион. Теперь у России есть превосходное обоснование нового наступления на Харьковскую область", — отметил аналитик.По словам Меркуриса, Киеву было жизненно важно, чтобы на этом фронте было тихо, чтобы не распылять и без того ограниченные ресурсы."Теперь украинцам придется смириться с тем, что Россия начала наступать в Харьковской области", — резюмировал эксперт.После массированного удара ВСУ по Белгороду в декабре 2023 года телеканал RT со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* получил приказ о массированном ударе по населенному пункту лично от Владимира Зеленского.После террористических атак киевского режима президент России Владимир Путин сообщил, что будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240511/propaganda-1945285042.html
https://ria.ru/20240511/plany-1945263607.html
https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html
россия
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_891999ca534b2bd60fc66779e3213c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, белгород, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Белгород, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Буданов* совершил глупость. На Западе раскрыли, что Россия устроила Украине

Меркурис: РФ наступлением на Харьков ответила на террор Буданова и Зеленского

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия наступлением на Харьковскую область ответила на обстрелы Белгорода, которые санкционировали президент Украины Владимир Зеленский и глава ГУР МО Кирилл Буданов*. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Зеленский и Буданов* совершили глупость, атакуя белгородский регион. Теперь у России есть превосходное обоснование нового наступления на Харьковскую область", — отметил аналитик.
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Тупая пропаганда". Полковник СБУ разоблачил главный миф Киева о России
Вчера, 19:18
По словам Меркуриса, Киеву было жизненно важно, чтобы на этом фронте было тихо, чтобы не распылять и без того ограниченные ресурсы.
"Теперь украинцам придется смириться с тем, что Россия начала наступать в Харьковской области", — резюмировал эксперт.
После массированного удара ВСУ по Белгороду в декабре 2023 года телеканал RT со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* получил приказ о массированном ударе по населенному пункту лично от Владимира Зеленского.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Мы не можем понять". Во Франции сделали тревожное заявление о России
Вчера, 16:47
После террористических атак киевского режима президент России Владимир Путин сообщил, что будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Харьков - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
"Харьков — проблема". Генерал ВСУ сделал заявление из-за успехов ВС России
Вчера, 15:25
 
В миреРоссияУкраинаБелгородВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала