Президент Чехии усомнился в способности Украины вернуть территории
Президент Чехии Павел: вряд ли Украина сможет вернуть потерянные территории
© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в способности Киева вернуть в обозримом будущем потерянные территории.
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"Маловероятно, что Украина будет способна в обозримом будущем вернуть себе всю свою территорию в международно признанных границах", - заявил Павел в интервью венской газете Die Presse, которое опубликовано в субботу.
Он отметил, что сегодня и сами украинцы признают, что в ближайшем будущем такой исход маловероятен. "Когда боевые действия прекратятся, начнутся переговоры. Эти дискуссии потребуют значительного дипломатического мастерства и политического давления", - добавил президент Чехии.
Поддерживая Украину, европейцы, по мнению Павела, тем самым укрепляют и собственную безопасность.
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"Если мы хотим сохранить в этой части Европы мир и безопасность, то мы должны поставить России ясные границы. Если мы потерпим неудачу, это может привести к значительным осложнениям ситуации в будущем", - подчеркнул Павел.
При этом чешский президент продолжает верить, что еще есть вероятность того, что Россия поймет, что не в состоянии добиться военного успеха на Украине, и это могло бы привести к дипломатическим переговорам вместо "бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.