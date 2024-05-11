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Президент Чехии усомнился в способности Украины вернуть территории - РИА Новости, 11.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:03 11.05.2024 (обновлено: 21:57 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945290842.html
Президент Чехии усомнился в способности Украины вернуть территории
Президент Чехии усомнился в способности Украины вернуть территории - РИА Новости, 11.05.2024
Президент Чехии усомнился в способности Украины вернуть территории
Президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в способности Киева вернуть в обозримом будущем потерянные территории. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T20:03
2024-05-11T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
петр павел
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в способности Киева вернуть в обозримом будущем потерянные территории. "Маловероятно, что Украина будет способна в обозримом будущем вернуть себе всю свою территорию в международно признанных границах", - заявил Павел в интервью венской газете Die Presse, которое опубликовано в субботу. Он отметил, что сегодня и сами украинцы признают, что в ближайшем будущем такой исход маловероятен. "Когда боевые действия прекратятся, начнутся переговоры. Эти дискуссии потребуют значительного дипломатического мастерства и политического давления", - добавил президент Чехии.Поддерживая Украину, европейцы, по мнению Павела, тем самым укрепляют и собственную безопасность. "Если мы хотим сохранить в этой части Европы мир и безопасность, то мы должны поставить России ясные границы. Если мы потерпим неудачу, это может привести к значительным осложнениям ситуации в будущем", - подчеркнул Павел. При этом чешский президент продолжает верить, что еще есть вероятность того, что Россия поймет, что не в состоянии добиться военного успеха на Украине, и это могло бы привести к дипломатическим переговорам вместо "бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240511/plagiat-1945285467.html
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в мире, украина, россия, киев, петр павел
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Петр Павел
Президент Чехии усомнился в способности Украины вернуть территории

Президент Чехии Павел: вряд ли Украина сможет вернуть потерянные территории

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в способности Киева вернуть в обозримом будущем потерянные территории.
«
"Маловероятно, что Украина будет способна в обозримом будущем вернуть себе всю свою территорию в международно признанных границах", - заявил Павел в интервью венской газете Die Presse, которое опубликовано в субботу.
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Он отметил, что сегодня и сами украинцы признают, что в ближайшем будущем такой исход маловероятен. "Когда боевые действия прекратятся, начнутся переговоры. Эти дискуссии потребуют значительного дипломатического мастерства и политического давления", - добавил президент Чехии.
Поддерживая Украину, европейцы, по мнению Павела, тем самым укрепляют и собственную безопасность.
«
"Если мы хотим сохранить в этой части Европы мир и безопасность, то мы должны поставить России ясные границы. Если мы потерпим неудачу, это может привести к значительным осложнениям ситуации в будущем", - подчеркнул Павел.
При этом чешский президент продолжает верить, что еще есть вероятность того, что Россия поймет, что не в состоянии добиться военного успеха на Украине, и это могло бы привести к дипломатическим переговорам вместо "бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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