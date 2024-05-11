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Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 11.05.2024 (обновлено: 17:48 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945268855.html
Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, заявил Песков
Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2024
Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, заявил Песков
Европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:32
2024-05-11T17:48
специальная военная операция на украине
украина
европа
дмитрий песков
в мире
россия
франция
павел зарубин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный и, конечно, это сильно провокационно с их стороны", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
украина
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украина, европа, дмитрий песков, в мире, россия, франция, павел зарубин, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Франция, Павел Зарубин, Эммануэль Макрон
Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, заявил Песков

Песков: Европа видит, что ситуация стремительно меняется и грозит Киеву обвалом

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный и, конечно, это сильно провокационно с их стороны", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаДмитрий ПесковВ миреРоссияФранцияПавел ЗарубинЭммануэль Макрон
 
 
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