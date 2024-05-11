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Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, заявил Песков
Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2024
Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, заявил Песков
Европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:32
2024-05-11T17:32
2024-05-11T17:48
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный и, конечно, это сильно провокационно с их стороны", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, заявил Песков
Песков: Европа видит, что ситуация стремительно меняется и грозит Киеву обвалом