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Украина пригласила Польшу поучаствовать в большой приватизации - РИА Новости, 12.05.2024
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17:30 11.05.2024 (обновлено: 00:10 12.05.2024)
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945268573.html
Украина пригласила Польшу поучаствовать в большой приватизации
Украина пригласила Польшу поучаствовать в большой приватизации - РИА Новости, 12.05.2024
Украина пригласила Польшу поучаствовать в большой приватизации
Киев пригласил Варшаву поучаствовать в "большой приватизации" объектов, сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль, его слова приводит пресс-служба РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-11T17:30
2024-05-12T00:10
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Киев пригласил Варшаву поучаствовать в "большой приватизации" объектов, сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль, его слова приводит пресс-служба организации.Чиновник уточнил, что провел встречу с представителями польского министерства государственных активов. Стороны среди прочего обсудили кампанию по приватизации украинских объектов, которую планируется провести летом.&quot;Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности, в химической и титановой отраслях&quot;, — подчеркнул Коваль.По его словам, Варшава также изучает направление food-industry, в частности, создание хлебопродуктов. Кроме того, польскую делегацию пригласили ознакомиться с заводами по производству спирта.В ноябре 2023 года глава Фонда госимущества заявил, что в 2024 году в рамках приватизации на аукцион выставят крупные объекты со стартовой стоимостью от 250 миллионов гривен (более 6,3 миллиона долларов). Кроме того, планируется сдать в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения. Среди прочего, речь шла об "Украинских энергетических машинах".Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
https://ria.ru/20240511/reshenie-1945197570.html
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украина, польша, в мире
Украина, Польша, В мире
Украина пригласила Польшу поучаствовать в большой приватизации

Фонд госимущества: Украина хочет продать Польше свои промышленные объекты

© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Киев пригласил Варшаву поучаствовать в "большой приватизации" объектов, сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль, его слова приводит пресс-служба организации.
Чиновник уточнил, что провел встречу с представителями польского министерства государственных активов. Стороны среди прочего обсудили кампанию по приватизации украинских объектов, которую планируется провести летом.
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"Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности, в химической и титановой отраслях", — подчеркнул Коваль.

По его словам, Варшава также изучает направление food-industry, в частности, создание хлебопродуктов. Кроме того, польскую делегацию пригласили ознакомиться с заводами по производству спирта.
В ноябре 2023 года глава Фонда госимущества заявил, что в 2024 году в рамках приватизации на аукцион выставят крупные объекты со стартовой стоимостью от 250 миллионов гривен (более 6,3 миллиона долларов). Кроме того, планируется сдать в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения. Среди прочего, речь шла об "Украинских энергетических машинах".
Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
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