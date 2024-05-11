https://ria.ru/20240511/ukraina-1945268573.html

Украина пригласила Польшу поучаствовать в большой приватизации

Украина пригласила Польшу поучаствовать в большой приватизации - РИА Новости, 12.05.2024

Украина пригласила Польшу поучаствовать в большой приватизации

Киев пригласил Варшаву поучаствовать в "большой приватизации" объектов, сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль, его слова приводит пресс-служба РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-11T17:30

2024-05-11T17:30

2024-05-12T00:10

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Киев пригласил Варшаву поучаствовать в "большой приватизации" объектов, сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль, его слова приводит пресс-служба организации.Чиновник уточнил, что провел встречу с представителями польского министерства государственных активов. Стороны среди прочего обсудили кампанию по приватизации украинских объектов, которую планируется провести летом."Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности, в химической и титановой отраслях", — подчеркнул Коваль.По его словам, Варшава также изучает направление food-industry, в частности, создание хлебопродуктов. Кроме того, польскую делегацию пригласили ознакомиться с заводами по производству спирта.В ноябре 2023 года глава Фонда госимущества заявил, что в 2024 году в рамках приватизации на аукцион выставят крупные объекты со стартовой стоимостью от 250 миллионов гривен (более 6,3 миллиона долларов). Кроме того, планируется сдать в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения. Среди прочего, речь шла об "Украинских энергетических машинах".Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".

https://ria.ru/20240511/reshenie-1945197570.html

https://ria.ru/20240207/aktivy-1926009780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, польша, в мире