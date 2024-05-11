https://ria.ru/20240511/ukraina-1945203165.html

В Крыму призвали признать Украину зоной влияния России

В Крыму призвали признать Украину зоной влияния России - РИА Новости, 11.05.2024

В Крыму призвали признать Украину зоной влияния России

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что территория Украины должна быть признана Западом зоной российского влияния. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:19

2024-05-11T08:19

2024-05-11T08:19

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украина

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заур смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что территория Украины должна быть признана Западом зоной российского влияния. "Обеспечение коллективной безопасности на европейском континенте невозможно без учета исторически сформировавшихся территориальных интересов России. В данном контексте краткосрочные изменения статуса исконно российских земель должны быть восстановлены в пределах исторических границ и признаны зоной российского влияния", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, попытки Запада игнорировать стратегические интересы России всегда закономерно приводили к международным конфликтам. "Только обеспечение паритета в данном вопросе будет способствовать стабильности и миру. В зону таких интересов входят восточная и южная части нынешней Украины, будущее центральной части должно определить ее население, а западная часть не должна представлять никаких угроз для России и Евразии в целом", - сказал Смирнов.

https://ria.ru/20240510/krym-1945049231.html

https://ria.ru/20240128/aksenov-1923945609.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, евразия, заур смирнов, в мире