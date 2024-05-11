Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали признать Украину зоной влияния России - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945203165.html
В Крыму призвали признать Украину зоной влияния России
В Крыму призвали признать Украину зоной влияния России - РИА Новости, 11.05.2024
В Крыму призвали признать Украину зоной влияния России
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что территория Украины должна быть признана Западом зоной российского влияния. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T08:19
2024-05-11T08:19
россия
украина
евразия
заур смирнов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937290939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2db97a0b4025f7890eb455ffbf28a982.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что территория Украины должна быть признана Западом зоной российского влияния. "Обеспечение коллективной безопасности на европейском континенте невозможно без учета исторически сформировавшихся территориальных интересов России. В данном контексте краткосрочные изменения статуса исконно российских земель должны быть восстановлены в пределах исторических границ и признаны зоной российского влияния", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, попытки Запада игнорировать стратегические интересы России всегда закономерно приводили к международным конфликтам. "Только обеспечение паритета в данном вопросе будет способствовать стабильности и миру. В зону таких интересов входят восточная и южная части нынешней Украины, будущее центральной части должно определить ее население, а западная часть не должна представлять никаких угроз для России и Евразии в целом", - сказал Смирнов.
https://ria.ru/20240510/krym-1945049231.html
https://ria.ru/20240128/aksenov-1923945609.html
россия
украина
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937290939_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b23d70c8904bd585afef8bdf613acb7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, евразия, заур смирнов, в мире
Россия, Украина, Евразия, Заур Смирнов, В мире
В Крыму призвали признать Украину зоной влияния России

Глава крымской миссии Смирнов призвал признать Украину зоной влияния России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что территория Украины должна быть признана Западом зоной российского влияния.
"Обеспечение коллективной безопасности на европейском континенте невозможно без учета исторически сформировавшихся территориальных интересов России. В данном контексте краткосрочные изменения статуса исконно российских земель должны быть восстановлены в пределах исторических границ и признаны зоной российского влияния", - сказал Смирнов РИА Новости.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
"Никогда не будет". На Западе неожиданно высказались о Крыме
Вчера, 06:45
По его словам, попытки Запада игнорировать стратегические интересы России всегда закономерно приводили к международным конфликтам.
"Только обеспечение паритета в данном вопросе будет способствовать стабильности и миру. В зону таких интересов входят восточная и южная части нынешней Украины, будущее центральной части должно определить ее население, а западная часть не должна представлять никаких угроз для России и Евразии в целом", - сказал Смирнов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Целью Запада десять лет назад была вся Украина и Крым, заявил Аксенов
28 января, 10:17
 
РоссияУкраинаЕвразияЗаур СмирновВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала