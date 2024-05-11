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В США не нашли доказательств использования помощи Украине не по назначению - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:57 11.05.2024 (обновлено: 02:29 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945188528.html
В США не нашли доказательств использования помощи Украине не по назначению
В США не нашли доказательств использования помощи Украине не по назначению - РИА Новости, 11.05.2024
В США не нашли доказательств использования помощи Украине не по назначению
США не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки, говорится в докладе... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T00:57
2024-05-11T02:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки, говорится в докладе американской администрации для конгресса. "Правительству США неизвестно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, несовместимых с намеченными", - говорится в опубликованном докладе по итогам проверки информации о возможном использовании Украиной американской помощи не по назначению. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html
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в мире, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО
В США не нашли доказательств использования помощи Украине не по назначению

США не нашли доказательств использования военной помощи Украине не по назначению

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки, говорится в докладе американской администрации для конгресса.
"Правительству США неизвестно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, несовместимых с намеченными", - говорится в опубликованном докладе по итогам проверки информации о возможном использовании Украиной американской помощи не по назначению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
Вчера, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТО
 
 
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