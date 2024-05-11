https://ria.ru/20240511/ukraina-1945188528.html

В США не нашли доказательств использования помощи Украине не по назначению

В США не нашли доказательств использования помощи Украине не по назначению - РИА Новости, 11.05.2024

В США не нашли доказательств использования помощи Украине не по назначению

США не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки, говорится в докладе... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T00:57

2024-05-11T00:57

2024-05-11T02:29

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки, говорится в докладе американской администрации для конгресса. "Правительству США неизвестно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, несовместимых с намеченными", - говорится в опубликованном докладе по итогам проверки информации о возможном использовании Украиной американской помощи не по назначению. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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