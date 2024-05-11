https://ria.ru/20240511/ukraina-1944743262.html

Терпение лопнуло. США поставили Зеленскому ультиматум

Терпение лопнуло. США поставили Зеленскому ультиматум - РИА Новости, 11.05.2024

Терпение лопнуло. США поставили Зеленскому ультиматум

Кредитные каникулы подходят к концу — от Украины требуют обслуживания госдолга. Западные держатели облигаций, среди которых крупные американские инвестиционные... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:00

2024-05-11T08:00

2024-05-11T08:06

экономика

украина

сша

евросоюз

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Кредитные каникулы подходят к концу — от Украины требуют обслуживания госдолга. Западные держатели облигаций, среди которых крупные американские инвестиционные компании, хотят получить проценты уже в следующем году. Как развивается ситуация и что предпримет Киев — в материале РИА Новости.Пора рассчитатьсяС началом СВО давать в долг Украине стало хорошими тоном на Западе. Несмотря на ограниченные возможности заемщика, бонды хорошо продавались, и, по официальным данным, их купили на 151 миллиард долларов.Кое-что приходилось обслуживать по графику. В ноябре 2023-го в Киеве сообщили, что 14,6 миллиарда направят на внутренний госдолг, 3,3 — на внешний. Для остального согласовали кредитные каникулы. Частные инвесторы выразили готовность подождать до 2024 года, государственные — до 2027-го. Но продлевать отсрочку частники не собираются, пишет The Wall Street Journal. Они рассчитывали, что конфликт завершится, и их терпение на исходе, отмечают эксперты.Группа кредиторов, среди которых американские BlackRock BLK и PIMCO, владеющая пятой частью бондов на 20 миллиардов долларов, намерена получить проценты на 500 миллионов. Переговоры поручили специалистам крупной юридической фирмы Weil, Gotshal & Manges и глобального инвестиционного банка PJT Partners. В качестве компромисса предлагают списать часть основного долга и "надеются принять конструктивное участие в дальнейшем оказании помощи", сообщает издание.Киев рассчитывает на поддержку союзников. Однако ситуация непростая. Как известно, Украина гасит старые долги за счет очередных траншей. В США и ЕС беспокоятся, что государственные средства уплывут в руки держателей облигаций.Если не договорятся, в августе Украине придется объявить дефолт. И с финансированием станет гораздо сложнее.Уехать и не возвращатьсяВыйти из затруднительного положения самостоятельно Киев не может. "Им просто неоткуда взять деньги: экономика полностью разрушена, восстанавливать ее тоже некому", — говорит член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Природных ресурсов нет, для производства хоть какого-то продукта необходима рабочая сила, а массовая миграция в Европу и военные потери резко сократили население. И большинство беженцев не собирается возвращаться.В Германии сократили пособия, отказались выплачивать украинцам наличные, заговорили о высылке мужчин призывного возраста. В Великобритании предупредили, что в 2025-м у 100 тысяч беженцев закончатся визы и им придется покинуть страну. Киевские власти также не бездействует. Зарубежные представительства перестали оказывать консульские услуги потенциальным солдатам ВСУ.Но до массовой депортации дело явно не дойдет из-за организационных и политических сложностей. "Поднялся бы грандиозный скандал. Конечно, некоторые страны стимулируют людей уезжать, но не больше. А когда конфликт закончится, давление прекратится", — объясняет Разуваев.Выгода должна бытьЭксперты считают, что у Запада все же есть перспективы. "Скорее всего, Киев просто расплатится территориями — часть заберут поляки, венгры и румыны. А вместе с землями им достанутся и долги", — предполагает Разуваев. В этом случае выплаты США лягут на ЕС.Нет сомнений, что Киев выжмут досуха — остатки промышленности и другие активы достанутся кредиторам.Судя по действиям Нацбанка Украины, почву для этого уже готовят. С 4 мая смягчили ограничения на импорт товаров и услуг, погашение вновь привлеченных внешних займов и перевод иностранной валюты из представительств в материнские компании. То есть фактически облегчили отток капитала."Вашингтон и его союзники понимают, что Киев не в состоянии обслуживать долги без новых кредитов", — констатирует финансовый эксперт Андрей Верников. В то же время, уверен он, дефолта пока не допустят. Скорее проведут реструктуризацию, чтобы продать бонды неискушенным инвесторам.По мнению Разуваева, реструктуризация фактически уже идет. "Держатели облигаций, такие как BlackRock, — по сути, представители Демократической партии США, они смогут договориться между собой", — отмечает он. Агрессивной риторикой кредиторы лишь хотят напомнить Киеву об обязательствах и добиться покорности в определенных вопросах.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240425/zerno-1942117197.html

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экономика, украина, сша, евросоюз