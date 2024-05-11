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"Не стали ждать". Зеленского предупредили об ударе в спину от Запада - РИА Новости, 11.05.2024
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01:20 11.05.2024 (обновлено: 01:27 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/udar-1945189746.html
"Не стали ждать". Зеленского предупредили об ударе в спину от Запада
"Не стали ждать". Зеленского предупредили об ударе в спину от Запада - РИА Новости, 11.05.2024
"Не стали ждать". Зеленского предупредили об ударе в спину от Запада
Требования западных кредиторов выплатить долги Киева в следующем году связаны с тем, что они уже потеряли всякую веру в будущее украинского государства, считает РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T01:20
2024-05-11T01:27
в мире
украина
франция
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Требования западных кредиторов выплатить долги Киева в следующем году связаны с тем, что они уже потеряли всякую веру в будущее украинского государства, считает обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво.Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что группа иностранных держателей облигаций планирует оказать давление на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года. Согласно газете, группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на "прощение значительной части" непогашенного долга страны."Различные кредиторы действительно намерены получить средства по долгам Украины, не дожидаясь очередного «успешного контрнаступления». Это говорит об их оценке экономического будущего и правительства Украины лучше, чем любой кредитный рейтинг", — отметил французский автор.Браво добавил, что Запад уже мог начать вывод средств с Украины. Он сослался на решение Национального банка Украины по значительному смягчению правил обмена валют. Как считает обозреватель, это решение говорит о начале неконтролируемого вывода капитала из украинской экономики."Вопрос в том, где Киев найдет эти средства (на выплату долгов. — Прим. ред.). Ведь режим Зеленского полагается исключительно на помощь Запада. Если она прекратится, наступит дефолт, поскольку собственных ресурсов у Киева нет", — заключил журналист.По данным Wall Street Journal, Украина готовится начать переговоры с держателями облигаций в мае, и советники Киева работают над тем, чтобы привлечь к участию правительства США и других стран. Издание утверждает, что одобрение сделки не гарантировано на фоне того, что США и их союзники обеспокоены тем, что деньги налогоплательщиков "окажутся в руках держателей облигаций", если Украина возобновит какое-либо обслуживание долга. В газете отметили, что без соглашения Киеву придется объявить дефолт в августе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945133028.html
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в мире, украина, франция, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский
"Не стали ждать". Зеленского предупредили об ударе в спину от Запада

AgoraVox: западные кредиторы перестали верить в будущее Украины

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Требования западных кредиторов выплатить долги Киева в следующем году связаны с тем, что они уже потеряли всякую веру в будущее украинского государства, считает обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что группа иностранных держателей облигаций планирует оказать давление на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года. Согласно газете, группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на "прощение значительной части" непогашенного долга страны.
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"Различные кредиторы действительно намерены получить средства по долгам Украины, не дожидаясь очередного «успешного контрнаступления». Это говорит об их оценке экономического будущего и правительства Украины лучше, чем любой кредитный рейтинг", — отметил французский автор.
Браво добавил, что Запад уже мог начать вывод средств с Украины. Он сослался на решение Национального банка Украины по значительному смягчению правил обмена валют. Как считает обозреватель, это решение говорит о начале неконтролируемого вывода капитала из украинской экономики.
"Вопрос в том, где Киев найдет эти средства (на выплату долгов. — Прим. ред.). Ведь режим Зеленского полагается исключительно на помощь Запада. Если она прекратится, наступит дефолт, поскольку собственных ресурсов у Киева нет", — заключил журналист.
По данным Wall Street Journal, Украина готовится начать переговоры с держателями облигаций в мае, и советники Киева работают над тем, чтобы привлечь к участию правительства США и других стран. Издание утверждает, что одобрение сделки не гарантировано на фоне того, что США и их союзники обеспокоены тем, что деньги налогоплательщиков "окажутся в руках держателей облигаций", если Украина возобновит какое-либо обслуживание долга. В газете отметили, что без соглашения Киеву придется объявить дефолт в августе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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