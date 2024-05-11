https://ria.ru/20240511/ucheniya-1945254748.html

"Штурмуют российские позиции": в СМИ раскрыли, к чему готовится НАТО

"Штурмуют российские позиции": в СМИ раскрыли, к чему готовится НАТО - РИА Новости, 11.05.2024

"Штурмуют российские позиции": в СМИ раскрыли, к чему готовится НАТО

Силы Североатлантического альянса проводят в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании с прицелом на Россию, пишет The Independent. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:50

2024-05-11T15:50

2024-05-11T23:47

эстония

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Силы Североатлантического альянса проводят в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании с прицелом на Россию, пишет The Independent."Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции. В ходе ожесточенного ближнего боя был зачищен ряд укрепленных траншей, а с помощью беспилотников и ракет отбита контратака", — описывает издание проходящие учения.В публикации подчеркнули, что силы НАТО в Эстонии под руководством Великобритании отрабатывают варианты того, на что был бы похож конфликт, начавшийся на восточном фланге альянса. Кроме того, британские военные анализируют ход боевых действий на Украине и используют полученные данные во время учений, говорится в публикации.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240511/vsu-1945210030.html

https://ria.ru/20240511/stolknovenie-1945222580.html

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эстония, великобритания, россия, владимир путин, нато