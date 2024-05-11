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Трутнева предложили переназначить на пост вице-премьера - РИА Новости, 11.05.2024
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18:17 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/trutnev-1945275294.html
Трутнева предложили переназначить на пост вице-премьера
Трутнева предложили переназначить на пост вице-премьера - РИА Новости, 11.05.2024
Трутнева предложили переназначить на пост вице-премьера
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Юрия Трутнева на пост вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:17
2024-05-11T19:16
политика
россия
пермь
пермская область
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Юрия Трутнева на пост вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, сообщает кабмин. "Также должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за... Юрием Трутневым", - говорится в сообщении. Трутнев родился 1 марта 1956 года в городе Перми, в 1978 году окончил Пермский политехнический институт, специальность – горный инженер. С 1996 по 2000 год был главой города Перми, с 2000 по 2004 год – губернатором Пермской области. С 2004 по 2012 год занимал пост министра природных ресурсов РФ. С 2012 по 2013 год работал помощником президента РФ. С 31 августа 2013 года занимает должность заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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политика, россия, пермь, пермская область, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Пермь, Пермская область, Михаил Мишустин, Назначение нового состава правительства России
Трутнева предложили переназначить на пост вице-премьера

Мишустин предложил переназначить Трутнева на пост вице-премьера

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Юрий Трутнев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Юрия Трутнева на пост вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, сообщает кабмин.
"Также должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за... Юрием Трутневым", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
Вчера, 08:00
Трутнев родился 1 марта 1956 года в городе Перми, в 1978 году окончил Пермский политехнический институт, специальность – горный инженер. С 1996 по 2000 год был главой города Перми, с 2000 по 2004 год – губернатором Пермской области. С 2004 по 2012 год занимал пост министра природных ресурсов РФ.
С 2012 по 2013 год работал помощником президента РФ. С 31 августа 2013 года занимает должность заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Вчера, 18:18
 
ПолитикаРоссияПермьПермская областьМихаил МишустинНазначение нового состава правительства России
 
 
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