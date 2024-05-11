https://ria.ru/20240511/trutnev-1945275294.html

Трутнева предложили переназначить на пост вице-премьера

Трутнева предложили переназначить на пост вице-премьера - РИА Новости, 11.05.2024

Трутнева предложили переназначить на пост вице-премьера

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Юрия Трутнева на пост вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:17

2024-05-11T18:17

2024-05-11T19:16

политика

россия

пермь

пермская область

михаил мишустин

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Юрия Трутнева на пост вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, сообщает кабмин. "Также должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за... Юрием Трутневым", - говорится в сообщении. Трутнев родился 1 марта 1956 года в городе Перми, в 1978 году окончил Пермский политехнический институт, специальность – горный инженер. С 1996 по 2000 год был главой города Перми, с 2000 по 2004 год – губернатором Пермской области. С 2004 по 2012 год занимал пост министра природных ресурсов РФ. С 2012 по 2013 год работал помощником президента РФ. С 31 августа 2013 года занимает должность заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, пермь, пермская область, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии