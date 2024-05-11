https://ria.ru/20240511/trevoga-1945257794.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.05.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T16:06

2024-05-11T16:06

2024-05-11T16:10

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что в Харьковской области тревога звучит с 14.20 (совпадает с мск). В Днепропетровской области тревогу объявили в 15.24, в 15.41 тревога распространилась на Николаевскую область. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Воздушная тревога объявлена в понедельник Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230922/vzryv-1898087941.html

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Наталья Макарова

в мире, николаевская область, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф