В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях звучит воздушная тревога
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что в Харьковской области тревога звучит с 14.20 (совпадает с мск). В Днепропетровской области тревогу объявили в 15.24, в 15.41 тревога распространилась на Николаевскую область. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Воздушная тревога объявлена в понедельник Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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22 сентября 2023, 17:47