https://ria.ru/20240511/tramp-1945288533.html

Трамп опроверг слухи о кандидатуре Хейли на пост вице-президента

Трамп опроверг слухи о кандидатуре Хейли на пост вице-президента - РИА Новости, 11.05.2024

Трамп опроверг слухи о кандидатуре Хейли на пост вице-президента

Бывший президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ утверждения, что его предвыборный штаб рассматривает экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T19:45

2024-05-11T19:45

2024-05-11T19:45

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ утверждения, что его предвыборный штаб рассматривает экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли в качестве кандидата на пост вице-президента. "Никки Хейли не рассматривается на должность вице-президента", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social, пожелав своей сопернице по предвыборной гонке "всего наилучшего". Портал Axios со ссылкой на собственные источники ранее сообщил, что кандидатура Хейли на должность вице-президента США "активно рассматривается" штабом Трампа, который считает, что такое сотрудничество отвечает взаимным интересам. В частности, источники в окружении политика отмечают, что привлечение на свою сторону Хейли поможет Трампу сократить разрыв с президентом Джо Байденом по сбору пожертвований и переманить в свой лагерь республиканцев, которые до сих пор по тем или иным причинам его не поддержали.

https://ria.ru/20240510/bayden-1945039202.html

https://ria.ru/20240225/kheyli-1929334376.html

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в мире, сша, дональд трамп, никки хейли, джо байден, оон