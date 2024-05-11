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Трамп опроверг слухи о кандидатуре Хейли на пост вице-президента - РИА Новости, 11.05.2024
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19:45 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/tramp-1945288533.html
Трамп опроверг слухи о кандидатуре Хейли на пост вице-президента
Трамп опроверг слухи о кандидатуре Хейли на пост вице-президента - РИА Новости, 11.05.2024
Трамп опроверг слухи о кандидатуре Хейли на пост вице-президента
Бывший президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ утверждения, что его предвыборный штаб рассматривает экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T19:45
2024-05-11T19:45
в мире
сша
дональд трамп
никки хейли
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ утверждения, что его предвыборный штаб рассматривает экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли в качестве кандидата на пост вице-президента. "Никки Хейли не рассматривается на должность вице-президента", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social, пожелав своей сопернице по предвыборной гонке "всего наилучшего". Портал Axios со ссылкой на собственные источники ранее сообщил, что кандидатура Хейли на должность вице-президента США "активно рассматривается" штабом Трампа, который считает, что такое сотрудничество отвечает взаимным интересам. В частности, источники в окружении политика отмечают, что привлечение на свою сторону Хейли поможет Трампу сократить разрыв с президентом Джо Байденом по сбору пожертвований и переманить в свой лагерь республиканцев, которые до сих пор по тем или иным причинам его не поддержали.
https://ria.ru/20240510/bayden-1945039202.html
https://ria.ru/20240225/kheyli-1929334376.html
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в мире, сша, дональд трамп, никки хейли, джо байден, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Никки Хейли, Джо Байден, ООН
Трамп опроверг слухи о кандидатуре Хейли на пост вице-президента

Трамп опроверг слухи, что его штаб рассматривает Хейли на пост вице-президента

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп н
Экс-президент США Дональд Трамп н - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Экс-президент США Дональд Трамп н . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ утверждения, что его предвыборный штаб рассматривает экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли в качестве кандидата на пост вице-президента.
«
"Никки Хейли не рассматривается на должность вице-президента", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social, пожелав своей сопернице по предвыборной гонке "всего наилучшего".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Байден двумя словами ответил на вопрос о дебатах с Трампом
10 мая, 01:29
Портал Axios со ссылкой на собственные источники ранее сообщил, что кандидатура Хейли на должность вице-президента США "активно рассматривается" штабом Трампа, который считает, что такое сотрудничество отвечает взаимным интересам.
В частности, источники в окружении политика отмечают, что привлечение на свою сторону Хейли поможет Трампу сократить разрыв с президентом Джо Байденом по сбору пожертвований и переманить в свой лагерь республиканцев, которые до сих пор по тем или иным причинам его не поддержали.
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В миреСШАДональд ТрампНикки ХейлиДжо БайденООН
 
 
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