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Турецкие СМИ оценили вероятность ядерного конфликта между Россией и НАТО - РИА Новости, 11.05.2024
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12:03 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/t24-1945222730.html
Турецкие СМИ оценили вероятность ядерного конфликта между Россией и НАТО
Турецкие СМИ оценили вероятность ядерного конфликта между Россией и НАТО - РИА Новости, 11.05.2024
Турецкие СМИ оценили вероятность ядерного конфликта между Россией и НАТО
Вероятность военного конфликта между Россией и НАТО с применением ядерного оружия становится всё более пугающей, Турция должна быть готова к такому раскладу,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:03
2024-05-11T12:03
россия
украина
турция
владимир путин
дмитрий киселев
дмитрий песков
нато
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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Вероятность военного конфликта между Россией и НАТО с применением ядерного оружия становится всё более пугающей, Турция должна быть готова к такому раскладу, пишет в субботу газета T24. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идёт о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда. По словам колумниста издания Хакана Аксая, нет уверенности в том, что "Запад всегда способен и достаточно смел для реализации "идеального плана". "К сожалению, вся эта ситуация не похожа на театральную сцену... В последнее время возможность войны между Россией и странами НАТО с применением ядерного или обычного оружия становится все более пугающей. Война может разразиться в результате преднамеренного нападения или "случайная пуля" может опустошить мир или регион", - пишет автор. "Иными словами, нам дышит в затылок война между Россией и НАТО. Или ядерная катастрофа. Или третья мировая война. Турция, с ее правительством и оппозицией, должна осознать эту опасность и подготовиться к защите от неё", - отмечает издание. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Президент РФ, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооружённом конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240316/zhurnalist-1933410234.html
https://ria.ru/20240314/intervyu-1932919673.html
https://ria.ru/20240313/putin-1932767877.html
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россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий киселев, дмитрий песков, нато
Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Дмитрий Песков, НАТО
Турецкие СМИ оценили вероятность ядерного конфликта между Россией и НАТО

T24: вероятность ядерного конфликта России и НАТО становится все более пугающей

© РИА Новости / Сгенерировано ИИЯдерный конфликт
Ядерный конфликт - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Ядерный конфликт. Архивное фото
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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Вероятность военного конфликта между Россией и НАТО с применением ядерного оружия становится всё более пугающей, Турция должна быть готова к такому раскладу, пишет в субботу газета T24.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идёт о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
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Журналист из США рассказал о последствиях победы России в СВО
16 марта, 05:30
По словам колумниста издания Хакана Аксая, нет уверенности в том, что "Запад всегда способен и достаточно смел для реализации "идеального плана".
"К сожалению, вся эта ситуация не похожа на театральную сцену... В последнее время возможность войны между Россией и странами НАТО с применением ядерного или обычного оружия становится все более пугающей. Война может разразиться в результате преднамеренного нападения или "случайная пуля" может опустошить мир или регион", - пишет автор.
"Иными словами, нам дышит в затылок война между Россией и НАТО. Или ядерная катастрофа. Или третья мировая война. Турция, с ее правительством и оппозицией, должна осознать эту опасность и подготовиться к защите от неё", - отмечает издание.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём.
Президент России Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент РФ, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооружённом конфликте с РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США
13 марта, 16:25
 
РоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинДмитрий КиселевДмитрий ПесковНАТО
 
 
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