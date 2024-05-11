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Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ
Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ - РИА Новости, 11.05.2024
Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ в ближайшее время. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:40
2024-05-11T16:40
2024-05-11T17:50
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ в ближайшее время."Исключать нельзя", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс проводили личные переговоры в Анкаре в ноябре 2022 года. В январе в интервью РИА Новости глава СВР отметил пользу от контактов между спецслужбами. Он объяснил, что такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте.При этом Нарышкин подчеркивал, что они с Бернсом достигли взаимной договоренности не допускать утечек о переговорах между ними.
https://ria.ru/20230227/berns-1854544755.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), россия, безопасность
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, Безопасность
Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ
Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ в ближайшее время
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ в ближайшее время.
"Исключать нельзя", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале
Павел Зарубин.
Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс проводили личные переговоры в Анкаре в ноябре 2022 года.
В январе в интервью РИА Новости глава СВР отметил пользу от контактов между спецслужбами. Он объяснил, что такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте.
При этом Нарышкин подчеркивал, что они с Бернсом достигли взаимной договоренности не допускать утечек о переговорах между ними.