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Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ - РИА Новости, 11.05.2024
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16:40 11.05.2024 (обновлено: 17:50 11.05.2024)
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Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ
Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ - РИА Новости, 11.05.2024
Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ в ближайшее время. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:40
2024-05-11T17:50
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ в ближайшее время."Исключать нельзя", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс проводили личные переговоры в Анкаре в ноябре 2022 года. В январе в интервью РИА Новости глава СВР отметил пользу от контактов между спецслужбами. Он объяснил, что такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте.При этом Нарышкин подчеркивал, что они с Бернсом достигли взаимной договоренности не допускать утечек о переговорах между ними.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), россия, безопасность
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, Безопасность
Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ

Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ в ближайшее время

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ в ближайшее время.
"Исключать нельзя", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.
Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс проводили личные переговоры в Анкаре в ноябре 2022 года.
В январе в интервью РИА Новости глава СВР отметил пользу от контактов между спецслужбами. Он объяснил, что такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте.
При этом Нарышкин подчеркивал, что они с Бернсом достигли взаимной договоренности не допускать утечек о переговорах между ними.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)РоссияБезопасность
 
 
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