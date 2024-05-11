https://ria.ru/20240511/svr-1945262416.html

Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ

Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ - РИА Новости, 11.05.2024

Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ в ближайшее время. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T16:40

2024-05-11T16:40

2024-05-11T17:50

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ в ближайшее время."Исключать нельзя", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс проводили личные переговоры в Анкаре в ноябре 2022 года. В январе в интервью РИА Новости глава СВР отметил пользу от контактов между спецслужбами. Он объяснил, что такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте.При этом Нарышкин подчеркивал, что они с Бернсом достигли взаимной договоренности не допускать утечек о переговорах между ними.

https://ria.ru/20230227/berns-1854544755.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), россия, безопасность