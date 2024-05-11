https://ria.ru/20240511/strelba-1945311230.html

Сына Кадырова попросили обучить стрельбе гвинейских военных

Сына Кадырова попросили обучить стрельбе гвинейских военных - РИА Новости, 11.05.2024

Сына Кадырова попросили обучить стрельбе гвинейских военных

Представитель гвинейской делегации, прибывший в Чечню вместе с президентом страны, попросил 16-летнего сына главы региона, начальника отдела обеспечения... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T23:19

2024-05-11T23:19

2024-05-11T23:19

гвинея

гвинея-бисау

грозный

адам кадыров

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 11 мая - РИА Новости. Представитель гвинейской делегации, прибывший в Чечню вместе с президентом страны, попросил 16-летнего сына главы региона, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, куратора Российского университета спецназа (РУС) Адама Кадырова преподать уроки стрельбы для гвинейских военных в РУС, а также пригласил для совместных тренировок в Гвинею, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в регион накануне, у него состоялась встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, также он посетил Мемориальный комплекс Славы в Грозном и РУС в Гудермесе. "На территории РУС гости… остались под большим впечатлением от навыков владения оружием куратора РУС, начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова. Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау", - написал Кадыров в Telegram-канале. В октябре прошлого года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.

https://ria.ru/20240429/adam_kadyrov-1942973879.html

https://ria.ru/20240118/kadyrov-1922182322.html

гвинея

гвинея-бисау

грозный

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Наталья Макарова

гвинея, гвинея-бисау, грозный, адам кадыров, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)