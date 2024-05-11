https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945299589.html

Спецоперация, 11 мая: ВС России освободили шесть населенных пунктов

Спецоперация, 11 мая: ВС России освободили шесть населенных пунктов - РИА Новости, 11.05.2024

Спецоперация, 11 мая: ВС России освободили шесть населенных пунктов

Об освобождении еще шести населенных пунктов в зоне спецоперации, "формуле мира" Зеленского и террористических атаках ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T21:11

2024-05-11T21:11

2024-05-11T22:24

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

денис пушилин

виктория нуланд

владимир зеленский

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e86557d0fa1b042a5670dbf23a29465.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Об освобождении еще шести населенных пунктов в зоне спецоперации, "формуле мира" Зеленского и террористических атаках ВСУ — в материале РИА Новости.Российская армия освободила шесть населенных пунктовПодразделения российской группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области и взяли в плен 34 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны.Группировка "Центр", в свою очередь, освободила населенный пункт Керамик в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, отразили 30 атак и контратак. Потери противника составили более 1,6 тысячи солдат. Киев также лишился пяти танков, в том числе трех Leopard, 11 боевых бронированных машин, бронетранспортера М113, двух самоходных артиллерийских установок Paladin и двух гаубиц М777 производства США, двух боевых машин РСЗО Vampire производства Чехии, одного "Града" и одной "Вербы", самоходной артиллерийской установки CAESAR производства Франции, самоходной артиллерийской установки "Богдана", САУ Braveheart производства Великобритании, двух САУ "Гвоздика", САУ Krab польского производства, четырех гаубиц "Мста-Б", семи гаубиц Д-20 и десяти Д-30, а также трех самоходных установок ЗРК "Бук" и станции радиоэлектронной борьбы "Буковель". Помимо этого, удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов ВСУ. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, три 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и четыре 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", — добавили в Минобороны.Российские авиация и артиллерия уничтожили склад авиационных средств поражения, цех производства ударных беспилотников, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции. ПВО сбила 46 украинских дронов, оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США, восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 43 снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха". Дроны-камикадзе и РСЗО Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в субботу украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и две ракеты РСЗО по Донецку, а также атаковали город с помощью дронов-камикадзе. Кроме того, три ракеты РСЗО были выпущены по Горловке, там же украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. В Донецке женщина получила ранения, был поврежден гражданский автомобиль. В Горловке ранены двое местных жителей.Помимо этого, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ совершили удар по ресторану в Донецке, трое граждан погибли. По данным СЦКК, ранения получили девять человек. Кроме того, Пушилин в интервью РИА Новости рассказал, что ракеты ATACMS дальнего радиуса действия доставлены на Украину, но подтвержденных данных об их применении по территории ДНР пока нет. Также, по его словам, нет информации о новых поставках танков Abrams на Украину.Администрация Стаханова в ЛНР сообщила, что ВСУ в ночь на субботу обстреляли город. Снаряды попали в центр парка "Горняк" возле детских аттракционов. Перебиты линии электропередачи и фонари наружного освещения, посечены аттракционы, касса продажи билетов. Повреждено остекление в здании института. Обошлось без пострадавших. Недостаточно сильныБывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью изданию Politico заявила, что Украина не находилась в достаточно сильной позиции, чтобы начать переговоры с Россией в 2022 году, не находится в ней и сейчас. США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом более 332 миллионов долларов по производству высокоточных ракетных систем GMLRS, которые активно поставляются Украине, заявили в Пентагоне. Помимо этого, американское военное ведомство сообщило, что Госдеп одобрил экстренную продажу Украине трех систем РЗСО HIMARS за 30 миллионов долларов. "Формула мира" Воздушную тревогу 11 мая объявили на всей территории Украины, за исключением Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в Сумах, Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью австрийской газете Der Standard заявил, что прямые переговоры с Россией невозможны, но Киев планирует в Швейцарии окончательно принять "формулу мира" и привлечь к ней поддержку максимального числа государств.

https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html

https://ria.ru/20240511/zelenskiy-1945207365.html

https://ria.ru/20240511/nastuplenie-1945192449.html

https://ria.ru/20240511/udar-1945189746.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начальник отдела оперативной работы Представительства ДНР в СЦКК об ударе ВСУ по Ленинскому району Донецка По предварительной информации, в результате удара ВСУ по Ленинскому району Донецка есть пострадавшие и погибшие, сообщил представитель СЦКК 2024-05-11T21:11 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, россия, денис пушилин, виктория нуланд, владимир зеленский, politico, сцкк, вооруженные силы украины