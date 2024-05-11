https://ria.ru/20240511/spetsoperatsiya-1945231178.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 11.05.2024

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам и отразили четыре контратаки, потери противника составили до 550 солдат,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:11

2024-05-11T13:11

2024-05-11T13:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам и отразили четыре контратаки, потери противника составили до 550 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также были отражены четыре контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Белогоровки, Раздоловки и Победы в ДНР."Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и шесть автомобилей", - добавили в МО РФ.В ходе контрабатарейной борьбы были поражены использовавшиеся украинскими войсками гаубица М198 производства США, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

https://ria.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230522.html

https://ria.ru/20240511/reshenie-1945197570.html

россия

сша

клещеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша, клещеевка