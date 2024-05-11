https://ria.ru/20240511/shtraf-1945192023.html
Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса
Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса - РИА Новости, 11.05.2024
Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса
Разведение огня на участках поврежденного леса может привести к штрафу до 60 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ольга... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T02:18
2024-05-11T02:18
2024-05-11T02:18
общество
россия
ольга позднякова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598631904_0:132:1920:1212_1920x0_80_0_0_6533d7157ac2d523387799a42b774069.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разведение огня на участках поврежденного леса может привести к штрафу до 60 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова. "Использование открытого огня или бросание на месте тлеющих окурков, спичек, бумаги и других легко воспламеняющихся материалов на участках поврежденного леса, в местах рубок, на торфяниках может привести к штрафу 15-60 тысяч рублей для физических лиц, 100 тысяч до 2 млн рублей для юридических лиц", - рассказала эксперт. Она уточнила, сумма штрафа зависит от времени: в период особого противопожарного режима ответственность значительно выше. "Если действия привели к уничтожению или повреждению лесных насаждений, тогда может возникнуть уголовная ответственность: штраф от 300 тысяч или в размере зарплаты до 3 лет, обязательные работы, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет. Кроме того, будет взыскан ущерб", - отметила Позднякова. По ее словам, крупные пожары возникают из-за несанкционированных свалок, неосторожного обращения с огнем и легко воспламеняющимися предметами. "Даже простой кусок стекла способен вызвать пожар, если лежит в солнечный день в сухой траве", - подчеркнула собеседник агентства. Эксперт добавила, что открытый огонь и мангалы в необорудованных местах не раз становились причиной масштабных пожаров. "Поэтому за это также введены значительные штрафы: 5-20 тысяч рублей для граждан, 300-800 тысяч рублей для юридических лиц. Также отдельно выделена категория лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации, для них штраф составит 40-80 тысяч рублей. Если мангал, например, был установлен в лесу во время противопожарного режима, штрафы существенно возрастут", - пояснила она. Кроме того, Позднякова рассказала, что МЧС разработало и опубликовало проект закона, предусматривающий увеличение размеров штрафов. Например, по ее данным, за нарушения по статьям о нарушении правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ), предлагается изменить размер штрафа для граждан до 200 тысяч рублей. "Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности на транспорте (ст. 11.16) и предлагается дополнить КоАП статьей об ответственности за нарушения при проектировании автоматических систем пожарной безопасности со штрафом в размере 600-800 тысяч рублей", - сообщила эксперт.
https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650902.html
https://ria.ru/20240110/bespilotniki-1920419363.html
https://ria.ru/20240510/pozhary-1945057176.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598631904_189:0:1920:1298_1920x0_80_0_0_443db190ff97aea1429bf12b4fe9d0b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга позднякова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Ольга Позднякова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса
Штраф за разведение огня на участках поврежденного леса доходит до 60 тыс рублей
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разведение огня на участках поврежденного леса может привести к штрафу до 60 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.
"Использование открытого огня или бросание на месте тлеющих окурков, спичек, бумаги и других легко воспламеняющихся материалов на участках поврежденного леса, в местах рубок, на торфяниках может привести к штрафу 15-60 тысяч рублей для физических лиц, 100 тысяч до 2 млн рублей для юридических лиц", - рассказала эксперт.
Она уточнила, сумма штрафа зависит от времени: в период особого противопожарного режима ответственность значительно выше.
"Если действия привели к уничтожению или повреждению лесных насаждений, тогда может возникнуть уголовная ответственность: штраф от 300 тысяч или в размере зарплаты до 3 лет, обязательные работы, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет. Кроме того, будет взыскан ущерб", - отметила Позднякова.
По ее словам, крупные пожары возникают из-за несанкционированных свалок, неосторожного обращения с огнем и легко воспламеняющимися предметами.
"Даже простой кусок стекла способен вызвать пожар, если лежит в солнечный день в сухой траве", - подчеркнула собеседник агентства.
Эксперт добавила, что открытый огонь и мангалы в необорудованных местах не раз становились причиной масштабных пожаров.
"Поэтому за это также введены значительные штрафы: 5-20 тысяч рублей для граждан, 300-800 тысяч рублей для юридических лиц. Также отдельно выделена категория лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации, для них штраф составит 40-80 тысяч рублей. Если мангал, например, был установлен в лесу во время противопожарного режима, штрафы существенно возрастут", - пояснила она.
Кроме того, Позднякова рассказала, что МЧС
разработало и опубликовало проект закона, предусматривающий увеличение размеров штрафов. Например, по ее данным, за нарушения по статьям о нарушении правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ
), предлагается изменить размер штрафа для граждан до 200 тысяч рублей.
"Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности на транспорте (ст. 11.16) и предлагается дополнить КоАП статьей об ответственности за нарушения при проектировании автоматических систем пожарной безопасности со штрафом в размере 600-800 тысяч рублей", - сообщила эксперт.