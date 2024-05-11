https://ria.ru/20240511/shtraf-1945192023.html

Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса

Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса - РИА Новости, 11.05.2024

Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса

Разведение огня на участках поврежденного леса может привести к штрафу до 60 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ольга... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T02:18

2024-05-11T02:18

2024-05-11T02:18

общество

россия

ольга позднякова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разведение огня на участках поврежденного леса может привести к штрафу до 60 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова. "Использование открытого огня или бросание на месте тлеющих окурков, спичек, бумаги и других легко воспламеняющихся материалов на участках поврежденного леса, в местах рубок, на торфяниках может привести к штрафу 15-60 тысяч рублей для физических лиц, 100 тысяч до 2 млн рублей для юридических лиц", - рассказала эксперт. Она уточнила, сумма штрафа зависит от времени: в период особого противопожарного режима ответственность значительно выше. "Если действия привели к уничтожению или повреждению лесных насаждений, тогда может возникнуть уголовная ответственность: штраф от 300 тысяч или в размере зарплаты до 3 лет, обязательные работы, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет. Кроме того, будет взыскан ущерб", - отметила Позднякова. По ее словам, крупные пожары возникают из-за несанкционированных свалок, неосторожного обращения с огнем и легко воспламеняющимися предметами. "Даже простой кусок стекла способен вызвать пожар, если лежит в солнечный день в сухой траве", - подчеркнула собеседник агентства. Эксперт добавила, что открытый огонь и мангалы в необорудованных местах не раз становились причиной масштабных пожаров. "Поэтому за это также введены значительные штрафы: 5-20 тысяч рублей для граждан, 300-800 тысяч рублей для юридических лиц. Также отдельно выделена категория лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации, для них штраф составит 40-80 тысяч рублей. Если мангал, например, был установлен в лесу во время противопожарного режима, штрафы существенно возрастут", - пояснила она. Кроме того, Позднякова рассказала, что МЧС разработало и опубликовало проект закона, предусматривающий увеличение размеров штрафов. Например, по ее данным, за нарушения по статьям о нарушении правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ), предлагается изменить размер штрафа для граждан до 200 тысяч рублей. "Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности на транспорте (ст. 11.16) и предлагается дополнить КоАП статьей об ответственности за нарушения при проектировании автоматических систем пожарной безопасности со штрафом в размере 600-800 тысяч рублей", - сообщила эксперт.

https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650902.html

https://ria.ru/20240110/bespilotniki-1920419363.html

https://ria.ru/20240510/pozhary-1945057176.html

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общество, россия, ольга позднякова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)