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Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса - РИА Новости, 11.05.2024
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02:18 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/shtraf-1945192023.html
Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса
Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса - РИА Новости, 11.05.2024
Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса
Разведение огня на участках поврежденного леса может привести к штрафу до 60 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ольга... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T02:18
2024-05-11T02:18
общество
россия
ольга позднякова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разведение огня на участках поврежденного леса может привести к штрафу до 60 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова. "Использование открытого огня или бросание на месте тлеющих окурков, спичек, бумаги и других легко воспламеняющихся материалов на участках поврежденного леса, в местах рубок, на торфяниках может привести к штрафу 15-60 тысяч рублей для физических лиц, 100 тысяч до 2 млн рублей для юридических лиц", - рассказала эксперт. Она уточнила, сумма штрафа зависит от времени: в период особого противопожарного режима ответственность значительно выше. "Если действия привели к уничтожению или повреждению лесных насаждений, тогда может возникнуть уголовная ответственность: штраф от 300 тысяч или в размере зарплаты до 3 лет, обязательные работы, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет. Кроме того, будет взыскан ущерб", - отметила Позднякова. По ее словам, крупные пожары возникают из-за несанкционированных свалок, неосторожного обращения с огнем и легко воспламеняющимися предметами. "Даже простой кусок стекла способен вызвать пожар, если лежит в солнечный день в сухой траве", - подчеркнула собеседник агентства. Эксперт добавила, что открытый огонь и мангалы в необорудованных местах не раз становились причиной масштабных пожаров. "Поэтому за это также введены значительные штрафы: 5-20 тысяч рублей для граждан, 300-800 тысяч рублей для юридических лиц. Также отдельно выделена категория лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации, для них штраф составит 40-80 тысяч рублей. Если мангал, например, был установлен в лесу во время противопожарного режима, штрафы существенно возрастут", - пояснила она. Кроме того, Позднякова рассказала, что МЧС разработало и опубликовало проект закона, предусматривающий увеличение размеров штрафов. Например, по ее данным, за нарушения по статьям о нарушении правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ), предлагается изменить размер штрафа для граждан до 200 тысяч рублей. "Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности на транспорте (ст. 11.16) и предлагается дополнить КоАП статьей об ответственности за нарушения при проектировании автоматических систем пожарной безопасности со штрафом в размере 600-800 тысяч рублей", - сообщила эксперт.
https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650902.html
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общество, россия, ольга позднякова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Ольга Позднякова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперт назвала штрафы за разведение огня на участках поврежденного леса

Штраф за разведение огня на участках поврежденного леса доходит до 60 тыс рублей

© Pixabay / David Mark Костер
Костер - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Pixabay / David Mark
Костер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разведение огня на участках поврежденного леса может привести к штрафу до 60 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.
"Использование открытого огня или бросание на месте тлеющих окурков, спичек, бумаги и других легко воспламеняющихся материалов на участках поврежденного леса, в местах рубок, на торфяниках может привести к штрафу 15-60 тысяч рублей для физических лиц, 100 тысяч до 2 млн рублей для юридических лиц", - рассказала эксперт.
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Она уточнила, сумма штрафа зависит от времени: в период особого противопожарного режима ответственность значительно выше.
"Если действия привели к уничтожению или повреждению лесных насаждений, тогда может возникнуть уголовная ответственность: штраф от 300 тысяч или в размере зарплаты до 3 лет, обязательные работы, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет. Кроме того, будет взыскан ущерб", - отметила Позднякова.
По ее словам, крупные пожары возникают из-за несанкционированных свалок, неосторожного обращения с огнем и легко воспламеняющимися предметами.
"Даже простой кусок стекла способен вызвать пожар, если лежит в солнечный день в сухой траве", - подчеркнула собеседник агентства.
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Эксперт добавила, что открытый огонь и мангалы в необорудованных местах не раз становились причиной масштабных пожаров.
"Поэтому за это также введены значительные штрафы: 5-20 тысяч рублей для граждан, 300-800 тысяч рублей для юридических лиц. Также отдельно выделена категория лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации, для них штраф составит 40-80 тысяч рублей. Если мангал, например, был установлен в лесу во время противопожарного режима, штрафы существенно возрастут", - пояснила она.
Кроме того, Позднякова рассказала, что МЧС разработало и опубликовало проект закона, предусматривающий увеличение размеров штрафов. Например, по ее данным, за нарушения по статьям о нарушении правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ), предлагается изменить размер штрафа для граждан до 200 тысяч рублей.
"Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности на транспорте (ст. 11.16) и предлагается дополнить КоАП статьей об ответственности за нарушения при проектировании автоматических систем пожарной безопасности со штрафом в размере 600-800 тысяч рублей", - сообщила эксперт.
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ОбществоРоссияОльга ПоздняковаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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