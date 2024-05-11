Лидер молдавской оппозиции выступил за восстановление связей с Россией
Лидер "Победы-Виктории" Шор призвал восстановить многосторонние связи с Россией
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа-Виктория" Илан Шор выступил за восстановление многосторонних связей с Россией.
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"Добрососедские отношения с Российской Федерацией — не просто дань нашей общей истории, это стратегический взгляд на будущее Молдовы, спасение нашей экономики", — написал он в Telegram-канале.
Путин наградил Таубер орденом Дружбы
10 мая, 22:48
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"Мы считаем Россию другом и продолжим восстанавливать культурные, образовательные и экономические связи, разорванные временщиками из PAS (правящая партия "Действие и солидарность". — Прим. ред.)", — добавил Шор.
Политик также поздравил Марину Таубер с вручением награды в России и поблагодарил Москву за высокую оценку стараний оппозиции по укреплению отношений между странами и сохранению мира в Молдавии.
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"Это большая честь и высокая оценка нашей работы", — подчеркнул он.
Ранее на заседании Совета Госдумы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по поручению Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии, исполнительному секретарю молдавского политблока "Победа-Виктория" Марине Таубер за заслуги в креплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания.
В конце апреля в Москве прошел учредительный съезд блока "Победа-Виктория". Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила объединила в том числе партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Шор.
Оппозиционную партию "Шор" запретили в Молдавии летом прошлого года, в январе ее официально ликвидировали. Власти объявили политсилу антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты, в том числе Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.