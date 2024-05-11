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Лидер молдавской оппозиции выступил за восстановление связей с Россией - РИА Новости, 11.05.2024
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20:58 11.05.2024 (обновлено: 22:17 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/shor-1945298393.html
Лидер молдавской оппозиции выступил за восстановление связей с Россией
Лидер молдавской оппозиции выступил за восстановление связей с Россией - РИА Новости, 11.05.2024
Лидер молдавской оппозиции выступил за восстановление связей с Россией
Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа-Виктория" Илан Шор выступил за восстановление многосторонних связей с Россией. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T20:58
2024-05-11T22:17
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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа-Виктория" Илан Шор выступил за восстановление многосторонних связей с Россией. "Добрососедские отношения с Российской Федерацией — не просто дань нашей общей истории, это стратегический взгляд на будущее Молдовы, спасение нашей экономики", — написал он в Telegram-канале.По словам Шора, свои добрые намерения Москва доказывает делами. В частности, пенсионеры в Гагаузии уже получают доплаты на карты российского банка. Политик также отметил, что страны СНГ — важнейший рынок сбыта для молдавских аграриев. "Мы считаем Россию другом и продолжим восстанавливать культурные, образовательные и экономические связи, разорванные временщиками из PAS (правящая партия "Действие и солидарность". — Прим. ред.)", — добавил Шор.Политик также поздравил Марину Таубер с вручением награды в России и поблагодарил Москву за высокую оценку стараний оппозиции по укреплению отношений между странами и сохранению мира в Молдавии. &quot;Это большая честь и высокая оценка нашей работы&quot;, — подчеркнул он.Ранее на заседании Совета Госдумы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по поручению Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии, исполнительному секретарю молдавского политблока "Победа-Виктория" Марине Таубер за заслуги в креплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания. В конце апреля в Москве прошел учредительный съезд блока "Победа-Виктория". Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила объединила в том числе партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Шор. Оппозиционную партию "Шор" запретили в Молдавии летом прошлого года, в январе ее официально ликвидировали. Власти объявили политсилу антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты, в том числе Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
https://ria.ru/20240510/tauber-1945179983.html
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944842504.html
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в мире, молдавия, россия, москва, илан шор, марина таубер, вячеслав володин, госдума рф, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Илан Шор, Марина Таубер, Вячеслав Володин, Госдума РФ, СНГ, Евразийский экономический союз
Лидер молдавской оппозиции выступил за восстановление связей с Россией

Лидер "Победы-Виктории" Шор призвал восстановить многосторонние связи с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа-Виктория" Илан Шор выступил за восстановление многосторонних связей с Россией.
«
"Добрососедские отношения с Российской Федерацией — не просто дань нашей общей истории, это стратегический взгляд на будущее Молдовы, спасение нашей экономики", — написал он в Telegram-канале.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдовы Марине Таубер
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10 мая, 22:48
По словам Шора, свои добрые намерения Москва доказывает делами. В частности, пенсионеры в Гагаузии уже получают доплаты на карты российского банка. Политик также отметил, что страны СНГ — важнейший рынок сбыта для молдавских аграриев.
«
"Мы считаем Россию другом и продолжим восстанавливать культурные, образовательные и экономические связи, разорванные временщиками из PAS (правящая партия "Действие и солидарность". — Прим. ред.)", — добавил Шор.
Политик также поздравил Марину Таубер с вручением награды в России и поблагодарил Москву за высокую оценку стараний оппозиции по укреплению отношений между странами и сохранению мира в Молдавии.
«

"Это большая честь и высокая оценка нашей работы", — подчеркнул он.

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Ранее на заседании Совета Госдумы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по поручению Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии, исполнительному секретарю молдавского политблока "Победа-Виктория" Марине Таубер за заслуги в креплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания.
В конце апреля в Москве прошел учредительный съезд блока "Победа-Виктория". Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила объединила в том числе партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Шор.
Оппозиционную партию "Шор" запретили в Молдавии летом прошлого года, в январе ее официально ликвидировали. Власти объявили политсилу антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты, в том числе Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии
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В миреМолдавияРоссияМоскваИлан ШорМарина ТауберВячеслав ВолодинГосдума РФСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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